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Пиоли: Главная цель Милана - пройти как можно дальше в еврокубках

Лига Европы
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Они еще даже не в группе

Пиоли: Главная цель Милана - пройти как можно дальше в еврокубках
UA-Футбол
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Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли посетил пресс-конференцию накануне завтрашнего матча против "Риу Аве". Итальянцы будут бороться за выход в группу Лиги Европы.

"Впереди нас ждут важные 90 минут. Если мы сыграем в полную силу, то сможем расчитывать на положительный исход. Не нужно забывать, что мы играем против противника, который выбил "Бешикташ" и прошел через две стадии.

Наша главная цель в сезоне - пройти как можно дальше в еврокубках. Нам завтра нужна победа, чтобы это воплотилось в жизнь", - заявил Пиоли.

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Отметим, что "россонери" также неплохо идут и в Серии А - в двух матча они добыли две победы.

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В статье: Стефано Пиоли Риу Аве (Вила-ду-Конди) Милан
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