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Пиоли: Главная цель Милана - пройти как можно дальше в еврокубках
Они еще даже не в группе
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли посетил пресс-конференцию накануне завтрашнего матча против "Риу Аве". Итальянцы будут бороться за выход в группу Лиги Европы.
"Впереди нас ждут важные 90 минут. Если мы сыграем в полную силу, то сможем расчитывать на положительный исход. Не нужно забывать, что мы играем против противника, который выбил "Бешикташ" и прошел через две стадии.
Наша главная цель в сезоне - пройти как можно дальше в еврокубках. Нам завтра нужна победа, чтобы это воплотилось в жизнь", - заявил Пиоли.
Отметим, что "россонери" также неплохо идут и в Серии А - в двух матча они добыли две победы.