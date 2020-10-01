Шок для Лацио, валюта в чемодане и подвиг мороженщика. Как Черноморец дебютировал в Европе

Первая половина 70-х годов минувшего столетия подарила болельщикам "моряков" столько диаметрально противоположных эмоций, что о них в Одессе вспоминают до сих пор. После того, как в сезоне-1970 из-за эпидемии холеры и возникшими в связи с этим всевозможными трудностями "Черноморец" вынужден был распрощаться с классом сильнейших, три года он играл в первой лиге. Кто знает, какими были бы дальнейшие турнирные дела одесской команды, если бы в разгар сезона-1973 у ее руля не стал Ахмед Алескеров. Приглашенный в Одессу молодой специалист, успешно работавший до этого с бакинским "Нефтчи" и душанбинским\"Памиром", всего за полгода сумел не только усовершенствовать игру и наладить турнирные дела, но и завоевать путевку в высшую лигу. А затем произвести настоящий фурор, выиграв бронзу чемпионата СССР в 1974-м. Этот уникальный спурт позволил "Черноморцу" получить возможность впервые в своей истории стартовать в одном из евротурниров – Кубке УЕФА.

БИЛЕТ "НА "ЛАЦИО" ДЛЯ БРАТА АЛЕСКЕРОВА

В соперники одесситам жребий определил одного из ведучих клубов итальянского футбола той поры - римский "Лацио". Римляне, в составе которых выделялся грозный и одновременно скандальный форвард сборной Италии Джорджо Киналья, по итогам сезона-1973/74 выиграли скудетто, а спустя год финишировали четвертыми. Однако амбициозным "морякам" соперник не казался непроходимым. В ту пору "Черноморец" был сыгранным колективом, с которым считались все соперники по союзному чемпионату.

Разумеется, предстоящая дуэль одесской команды с римлянами ожидалась с особым интересом. Сказать, что перед первым поединком в Одессе был ажиотаж – значит, ничего не сказать. В его преддверии город стоял на ушах. Казалось, что на исторический для "Черноморца" матч хотели попасть все – стар и млад, домработницы и высокопоставленные чиновники, труженики одесских предприятий и пенсионеры. Центральный стадион ЧМП, вмещавший тогда 45 тысяч зрителей, явно не был готов удовлетворить спрос всех желающих увидеть собственными глазами столь вожделенный поединок. Можно себе представить, какая нагрузка легла в те дни на ответственных за билетную тему лиц. Заявки поступали не только от трудовых коллективов города и области, но и с других регионов страны. Билеты "на "Лацио" было невозможно купить уже за неделю до игры.

- Мой брат специально прилетел в Одессу, а я ему не мог найти билет на матч, - добавил штрих к рассказу об ажиотаже Ахмед Алескеров.

КАК ИЗБЕЖАТЬ МАНДРАЖА

В обстановке повышенного ажиотажа готовились к матчу и футболисты "Черноморца". О том, как проходила подготовка к первому поединку двураундовой дуэли в Одессе кореспонденту UA-Футбол рассказывал старший тренер "моряков".

- Перед этим матчем я не собирался муштровать ребят: мол, итальянцы приехали, "Лацио". Не делал этого, чтобы они не мандражировали, - сказал Ахмед Алескеров. - Настраивал их на игру обычным образом. Говорил: итальянцы же не сильнее, чем киевское "Динамо", московский "Спартак" или, к примеру, "Динамо" (Тбилиси). Как и не сильнее ленинградского "Зенита" и московского ЦСКА. Обыкновенная команда. Своим футболистам я уверенно и спокойно сказал: "Не сомневаюсь в нашей победе. Соперник нам по зубам". Судя по контрольной игре, которую мы сыграли с португальской командой "Белененсеш", на мой взгляд итальянцы показались даже чуть послабее. Хотя в их составе была звезда - Киналья, игравший на месте центрального нападающего. Опекал его Слава Лещук, игравший на месте заднего защитника. Он был быстрый - любого игрока, если вдруг партнеры упустили, на дистанции мог догнать. Киналья же был ростом, как тот же Лещук. Вот ему его и доверили прикрыть.

ФОКУСЫ ПРОШТРАФИВШЕГОСЯ БЕГЛЕЦА

Кстати, о Кинальи. Этот мощный форвард был единственным в обойме "Лацио" футболистом, который до посещения Одессы уже успел побывать в Советском Союзе. Тремя месяцами ранее он приезжал в Москву со сборной Италии, в составе которой участвовал в товарищеском матче со сборной СССР. Тот поединок был последним, в котором итальянские тиффози видели Джорджо Киналью на экранах телевизоров. Дело в том, что после возвращения из Москвы в Рим долговязый форвард собрал чемоданы и вместе с женой Конни улетел в США. За длинным долларом, который намеревался заполучить от нью-йоркского "Космоса".

С того самого момента у руководства "Лацио" началась затянувшаяся не на один месяц эпопея с его поисками и возвращением, о чем итальянские СМИ писали в мельчайших подробностях. В итоге скандальный нападающий в Италию все же вернулся. Незадолго до противостояний с "Черноморцем". И заплатил штраф римскому клубу за свои фокусы в размере 14 тысяч долларов.

ФУТБОЛИСТ ПО КЛИЧКЕ АЛИГОТЕ

Ахмед Алескеров надолго запомнил перипетии встреч с "Лацио". Когда автор этих строк попросил его назвать стартовый состав "Черноморца" в первой встрече с римлянами, он сделал это без запинки. И не без присущего ему юмора.

- В воротах стоял Дегтярев, - вспоминал Алескеров. – Заднего защитника, который все подчищал и подстраховывал, играл Лещук. В центре обороны играли такой же высокий Сапельняк, а также Рыбак. Раньше он действовал в роли чистого левого защитника, но на этот матч у нас получился сдвоенный левый фланг, на котором с краю играл Логвиненко. А справа - Нечаев, вместе с правым полузащитником Сапожниковым представлявший весьма эффективный тандем. Они гармонічно дополняли друг друга. В роли опорного играл Плоскина, а под нападающими – Дорошенко. Этот игрок обладал высокой техникой, хитростью, скоростью, дриблингом и видением поля. В нападении было двое бакинцев, знакомых мне по работе в "Нефтчи" - Шевченко (он перебрался в "Черноморец" из киевского "Динамо", и в игре с "Лацио" состоялся его дебют) и Али-Заде, которого в Одессе в шутку называли "Алиготе" - вино есть такое. Оба были быстрыми и очень техничными.

ГОСТЬ ИЗ РИМА В СВЯТАЯ СВЯТЫХ "ЧЕРНОМОРЦА"

Для "Лацио", который прилетел в Одессу делегациоей из 70 человек, среди которых было 18 футболистов и большая группа журналистов, "Черноморец" был темной лошадкой. О таком изобретении человечества, как интернет, в ту пору даже не догадывались, поэтому сведения о сопернике итальянцы черпали из сообщений информационного агентства АПН. До приезда в приморский город они знали, что "Черноморец" - команда быстрая, напористая и по-спортивному агрессивная. Более подробные сведения о "моряках" было поручено собрать генеральному менеджеру "Лацио" Роберто Лавати, прибывшему в Одессу заблаговременно и подружившемуся с обладателем характерного для кавказцев чувства гостеприимства Ахмедом Алескеровым. Гость из Рима не только посетил календарный матч чемпионата "Черноморец" - "Арарат" (1:1), но и побывал на учебно-тренировочной базе "моряков" на 11-й станции Черноморской дороги.

- Приехавшие в Одессу итальянцы о нас не знали, - рассказывает защитник "Черноморца" Вячеслав Лещук. – Получилось так, что соперничали две команды, которые знакомились друг с другом уже в процессе игры.

Старший тренер римлян Джулио Корсини не скрывал, что ожидает в Одессе сложной для его команды игры. А все потому, что чемпионат в Италии должен был стартовать лишь через две с половиной недели после одесского матча. Игровая практика у "Лацио" ограничивалась всего одним поединком – на Кубок Италии с "Авелино", в котором римская команда победила со счетом 2:0.

Что касается предматчевых прогнозов, то гости были настроены оптимистично. Тот же Лавати не скрывал, что благоприятным результатом для бело-голубых будет ничья. Он, как человек, работавший в "Лацио" 22 года, признался, что если его клуб победит в Одессе, то на ответный матч в Риме может собраться малое количество тиффози. Это заявление генерального менеджера, признаться, удивило. Неужели финансовую выгоду в "Лацио" ставили выше спортивных интересов?

МЕРТВАЯ ТИШИНА В САЛОНЕ "ЛАЗа"

По словам рулевого "Черноморца", главное, что требовалось от подопечных - быстро менять направление атак, столь же оперативно переходить из обороны в нападение и наоборот. Эту установку, как и личные обязанности, одесские футболисты прокручивали в голове в день матча по дороге на стадион в командном автобусе. Он, как и нынешняя клубная база "моряков", почти полвека назад был совсем другим.

- "Икарусов" в ту пору еще не было - были автобусы "ЛАЗ-Турист", - вспоминал водитель автобуса "Черноморца" Анатолий Перекрестов. – На нем команда и ехала на домашний поединок с "Лацио". Как сейчас, так и раньше, футболисты по пути на игру никогда не улыбаются и никогда не разговаривают. Тишина в автобусе такая, что можно услышать, как муха летит.

Футбольные люди в курсе: путь с базы на стадион - ответственнейшая дорога.

- Каждый футболист когда едет на игру, он как бы программирует свои движения, свое ведение игры, - делится воспоминаниями с кореспондентом UA-Футбол Анатолий Дорошенко. - В мыслях отрабатывается каждый момент. Вот и едучи на поединок с "Лацио" каждый из нас настраивался только на победу.

"НАВАР" ОДЕССКИХ КОНТРОЛЕРОВ И ПАМЯТНАЯ ПРОГРАММКА

О таком исходе, разумеется, мечтали и десятки тысяч болельщиков, образовавшие не один людской поток к расположенному в парке Шевченко стадиону. При подходе к нему то и дело слышалось: "Нет ли лишнего билетика?". Несмотря на официальные данные, матч "Черноморец" - "Лацио" собрал невиданное количество зрителей – 50 тысяч. Можно себе представить, как неплохо в тот вечер заработали контролеры при входе на спортивную арену. Вот только стоит ли удивляться: когда есть спрос, в Одессе всегда не преминут возможностью заработать. А когда спрос огромен, то и подавно!

Смекнули, что от огромного количества зрителей можно иметь дополнительную выгоду, и ответственные за печатную продукцию люди. К дебютному матчу "Черноморца" с "Лацио" была выпущена содержательная программка, именуемая в среде футболофилов "раскладушкой". Ее тираж был весьма внушительным – 15 тысяч экземпляров! В архивах многих коллекционеров она и поныне занимает достойное место. В интернете же ее цена на разных сайтах составляет от 600 до 1500 гривен.

КАК ДОРОШЕНКО ВЗБУДОРАЖИЛ ОДЕССУ

С первых же минут матча присутствующим на стадионе стало ясно, что "Черноморец" готов дать бой грозному итальянскому клубу. Так оно и случилось. На протяжении всего поединка горячо поддерживаемые трибунами "моряки" уверенно контролировали мяч, проводя массированные атаки. А при первом удобном случае угрожали воротам "Лацио". Чтобы понять, насколько заряженным нам победу был дебютант еврокубков, достаточно лишь привести цифры: "Черноморец" нанес 23 удара, а "Лацио" всего 4. Несмотря на столь внушительные показатели, взятие ворот состоялось лишь один раз. В разгар первого тайма Евгений Логвиненко и Григорий Сапожников создали почву для гола. Мяч был отпасован на набегавшего из глубины Владимира Нечаева, который сходу пробил по воротам. Голкипер римлян Феличе Пуличи парировал удар, после чего Логвиненко перевел мяч в опасную зону, где Анатолий Дорошенко и завершил дело, поразив неприкрытый угол ворот. Трибуны тут же взорвались таким ревом, что он наверняка был слышен не только на легендарной Дерибасовской, но и в районах Молдаванки и Пересыпи.

"Не худший для нас исход, не худший, - такими словами охарактеризовал поединок в Одессе старший тренер "Лацио" Джулио Корсини. – Мы знали, что "Черноморец" энергичен, но чтобы так нас прижать... Дух только и перевел, когда упал занавес. Но второе действие будет в Риме...".

ВАЛЮТА И КГБ

После домашней победы "моряков" ожидал непростой поединок в Вечном городе. В Рим делегация из Одессы, в которую вошло много впервые прибывших в капиталистическую страну лиц, прилетела накануне матча. Уже во время авиаперелета мысли одесских футболистов были направлены на предстоящую игру, успешный исход в которой сулил встречу в следующем раунде Кубка УЕФА не с кем-нибудь, а со знаменитой испанской "Барселоной"! Но сразу по прилету в римский аэропорт возникла неприятная ситуация – у капитана "моряков" Владимира Нечаева пропал багаж. Подобные коллизии накануне важного поединка были весьма некстати. Сам же футболист беспокоился в разы сильнее, чем кто-то мог предположить. Дело в том, что в чемоданчике с игровой формой и бутсами была тщательно спрятана валюта. В ту пору, как известно, за любые валютные операции в СССР рядового гражданина могли привлечь к уголовной ответственности. Поэтому можно себе представить степень риска и тревожности Нечаева, особенно в условиях обязательного наличия в делегации представителя КГБ. По словам футболиста, доллары тогда можно было купить в Москве у валютчиков. Да и в Одессе были "нужные" люди, которые также могли обеспечить "зелеными". Но, как выразился Владимир Нечаев, "если бы взяли за "одно место" - была бы "труба"!

Впрочем, вернемся к истории с пропавшим чемоданом. О ней спустя годы сам футболист охотно поделился с автором этих строк.

- Перевозил я по тем временам немалую сумму - 200 долларов! Валюту купюрами по 10 и 20 тщательно спрятал в чемодане, который при вылете в Рим сдал в багаж. Когда оказалось, что моего чемодана нет, с ужасом подумал: все, пропало! Что же теперь делать? С пропажей формы и бутс смириться еще можно, а вот с потерей серьезной суммы в валюте как?! В "Лацио" по поводу моей пропажи сразу же всполошились и в виде компенсации решили обеспечить целым набором вещей: две пары костюмов, две пары футболок, по две пары бутс и кроссовок, которых до этого никогда в жизни не получал. Я им говорю: "Не надо мне ваших кроссовок - лучше найдите мой чемодан. Он мне дорог как память". (Смеется). Итальянцы недоумевают: мол, сдался вам этот старый чемодан - мы купим вам что-то другое. Им же невдомек, чем он мне так ценен.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕМОДАНЧИКА

В той ситуации капитану "Черноморца" не позавидуешь: мало того, что наличествует предматчевое волнение, так к нему еще и досада по поводу пропавших 200 долларов прибавилась! А ведь на эти деньги в 1975-м за границей можно было много чего дефицитного прикупить – из того, что на полках советских магазинов днем с огнем не сыщешь!

Рассказ о матче "Лацио" - "Черноморец" был бы неполным, если не поведать о развязке истории с чемоданчиком. Ее можно назвать как детективной, так и комичной.

- Я было подумал: ну все, плакала моя валюта, - делится переживаниями того стрессового дня Владимир Нечаев. - Но в день игры в мой гостиничный номер постучали. Открыв дверь, увидел эффектно одетую красивую девушку. Вместе с ней был парень, выполнявший роль переводчика. Как оказалось, ею была представительница авиакомпании "AlItalia". "Вы - Нечаев? - сказала она. - Нашелся ваш чемодан. Он был в Мадриде. Посмотрите, пожалуйста". Я взглянул на доставленный прямо в номер чемодан - да, мой. Девушка принесла извинения от имени авиакомпания и в качестве компенсации вручила мне несколько коробок конфет. В то время, когда она извинялась и одаривала меня конфетами, я думал только об одном: когда же вы наконец уйдете?! Хотелось как можно скорее залезть в чемодан и проверить, не пропали ли деньги. Еле дождавшись их ухода, пулей бросился к чемодану - и тут же вздохнул с облегчением: все доллары на месте! Получилось, что из Рима в Одессу я вернулся обеспеченным человеком (смеется). Вот это, я понимаю, авиакомпания! Не то что "Аэрофлот", который наверняка протрусил бы мой багаж так, что не только долларов, но и самого старого чемодана я больше никогда не увидел бы. И все же для меня так и осталось непонятным: как же он из Рима попал в Мадрид?

БАРАБАННАЯ ДРОБЬ "СТАДИО ОЛИМПИКО"

Настроение Нечаева после такого счастливого финала "чемоданной" истории перед матчем с "Лацио" вмиг стало диаметрально противоположным. На поле капитан выходил воодушевленным и в то же время сосредоточенным. Как и его партнеры по команде, которые в отличие от первого поединка с бело-голубыми, предстали в несколько измененном составе. Ахмед Алескеров решил использовать троих игроков, не выходивших в "старте" одесского матча – Александра Полищука, Владимира Устимчика (первый значился в запасе, а второй выходил на замену) и восстановившегося после травмы Владимира Макарова.

Атмосфера громогласных трибун римского "Стадио Олимпико" не смутила гостей, которые приехали с желанием добиться положительного результата.

- Меня впечатлил строй барабанщиков, которых было человек двадцать. Они били в огромные барабаны так, что заглушали абсолютно все, - вспоминал одну из особенностей атмосферы на стадионе Алескеров.

"ПОДВИГ" МОРОЖЕНЩИКА

В ответном матче "Лацио" навязал жесткую борьбу, однако "Черноморец" держался достойно. На поле то и дело возникали стычки, и еще в первом тайме одна из них привела к обоюдному удалению одессита Виталия Шевченко и римлянина Паоло Аммониачи. По свидетельству очевидцев, оба футболиста не успокоились и продолжили выяснение отношений на пути в раздевалки. Потеря Шевченко - форварда, которому Федерация футбола СССР разрешила выступать за "Черноморец" только в Кубке УЕФА и матчах чемпионата СССР среди дублирующих составов, по большому счету мало сказалась на характере игры. Одесситы стойко держали оборону весь матч и были очень близки к тому, чтобы пробиться в следующий раунд еврокубкового розыгрыша. Но когда основное время матча шло к завершению, случился любопытный эпизод.

Фото "Лацио" из журнала Guerin Sportivo от 1-7 октября 1975

- Кто-то из наших игроков выбил мяч за боковую линию, а в это самое мгновенье в том месте как раз проходил разносчик мороженого с большим баком, - рассказывает Владимир Нечаев. - Он тотчас же отбросил его в сторону, как только увидел летящий мяч. По-вратарски схватив его, быстро отдал игроку "Лацио", который тут же вбросил из-за боковой. Раньше такого не было, чтобы арбитр компенсировал ко второму тайму пять минут, а то и все десять. До финального свистка оставались секунды, так что чем дальше мяч загнал, тем лучше - время-то идет! Так вот, не сделай продавец мороженого своего броска за мячом, игра бы закончилась. Но после вбрасывания аута в нашу штрафную площадь Толя Рыбак завалил Ренцо Гарласкелли на газон и Киналья реализовал пенальти.

ОБИДЧИК ПО ПРОЗВИЩУ КАНАЛЬЯ

По мнению Ахмеда Алескерова, в том эпизоде повода назначать одиннадцатиметровый не было.

- К тому моменту я уже готов был отправиться в подтрибунное помещение. И вдруг – пенальти. Мне показалось, что нарушения не было. Судья посчитал, что Рыбак сбил игрока "Лацио", но со стороны было видно, что итальянец сам навалился на Толю. Обыкновенная симуляция.

Пришлось играть дополнительное время, в ходе которого "Черноморец" снова пропустил. Дважды. Злым гением "моряков" стал все тот же Киналья, успевший за несколько недель улучшить свои кондиции после американских мытарств. В каждом из овертаймов он забил по мячу, приведя в восторг поклонников бело-голубых. В тот момент они готовы были простить опальному форварду все грехи. Чего не скажешь об одесских болельщиках – обидчика "Черноморца" впоследствии прозвали канальей.

"МОРЯКИ" НЕ СДАЮТСЯ

У одесских футболистов поражение в матче, в котором удача была на расстоянии вытянутой руки, вызвало чувство досады. Оно было настолько глубоким, что многие из них плакали в раздевалке, как дети. Алескеров же держался стойко: "Да, было обидно. Но это не повод для трагедии".

Кто знает, как сложилась бы судьба "Черноморца" в случае преодоления римского барьера в 1/32 финала и ожидавшего противостояния с "Барселоной" в следующем раунде Кубка УЕФА. Ведь в ту пору у СССР были натянутые отношения с Испанией из-за политики фашистского режима Франко. Именно по этой причине встречи "Черноморца" с испанским грандом могли не состояться из-за возможного бойкота СССР обоих игр. Многие знающие толк в политике и спорте люди, включая и Ахмеда Алескерова, считали, что победа "Лацио" для УЕФА была выгодной. Может, поэтому венгерский рефери Карой Палотаи и решил подсобить римскому клубу в тот момент, когда стало ясно: "моряки" просто так не сдадутся.

- В ту пору политическая обстановка в Испании была неспокойной, и нам сразу сказали, что мы в любом случае туда не поехали бы, - воскрешает в памяти события давних лет Владимир Нечаев. - Но это уже другой вопрос: поехали бы или нет. Куда важнее было пройти "Лацио" - хотя бы ради престижа. Хотя дома мы римлян "повозили" прилично.

ИЗДЕРЖКИ ЖЕЛЕЗНОГО ЗАНАВЕСА

Несмотря на поражение, игра "Черноморца" произвела приятное впечатление на представителей "Лацио". Они выходили на одесский клуб с предложением подписать контракт с Ахмедом Алескеровым. По словам наставника "моряков", римляне даже подавали запрос в посольство СССР в Италии и в Федерацию футбола СССР. Но в ту пору о подобных вещах даже не могло быть и речи.

- Относился к приглашению итальянцев, как к запретному плоду, - признавался спустя десятилетия Алескеров. – Если бы не было никаких железных занавесов, возможно, и спрашивать никого не стал бы.

С исторического дебюта "Черноморца" на евроарене прошло почти пять десятилетий. За этот временной отрезок в биографии обоих клубов, их руководителей и самих участников матчей произошло немало событий.

В сезоне-1975/76 "Лацио" во внутреннем чемпионате выступал так же неудачно, как и "Черноморец", и с трудом удержался в Серии А. По-разному сложилась судьба футболистов, игравших против одесского клуба. В частности, Джорджо Киналья вскоре все же уехал в США "поднимать" соккер (так там именуют "наш" футбол), где играл за "Космос" в компании с Пеле и Францем Беккенбауэром. В результате нелепой случайности был застрелен Лучиано Ре Чеконни. Через несколько лет за участие в договорных матчах угодили в тюрьму Джузеппе Уилсон и Бруно Джордано. За это же пострадает и весь клуб - его отправили на перевоспитание в Серию В.

Из тех, кто противостоял "Лацио", один за другим ушли в мир иной футболисты Владимир Макаров (спустя почти четыре года разбился в авиакатастрофе с ташкентским "Пахтакором"), Владимир Устимчик, Владимир Плоскина, Григорий Сапожников, Евгений Логвиненко, а также значившийся в числе запасных в обоих матчах Виталий Фейдман. Оборвался жизненный путь и представителей руководящего штаба команды – Ахмеда Алескерова, Юрия Романова, Юрия Заболотного и Владимира Галицкого. Остальные участники дебюта "Черноморца" на евроарене до сих пор часто вспоминают те незабываемые мгновенья соперничества с итальянским клубом в далеком 1975-м.