Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига Европы. Клуж обыгрывает финский КуПС и выходит в групповой раунд
Румынская команда уверенно разбирается с гостями с севера
Лига Европы. Плей-офф квалификации
ЧФР Клуж – КуПС 3:1
Голы: Рондон 5, Дебелюх 42, Рондон 56 - Удо 90
ЧФР Клуж: Буркэ, Сушич, Камора, Пауло Винисиус, Джокович, Дяк, Пэун-Александру, Бордеяну, Рондон, Дебелюх.
КуПС: Боатенг, Виртанен, Ниссила, Рангель (Удо 82), Пеннанен, Пикк, Саволайнен, Саксман, Сале, Тарасов, Томаш.
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
01.10.2020 в 21:29
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Кот-Философ (Черкаси)
01.10.2020 в 22:17
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