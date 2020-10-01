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Лига Европы. Клуж обыгрывает финский КуПС и выходит в групповой раунд

Лига Европы
(1 голосов)

Румынская команда уверенно разбирается с гостями с севера

Лига Европы. Клуж обыгрывает финский КуПС и выходит в групповой раунд
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Лига Европы. Плей-офф квалификации

ЧФР Клуж – КуПС 3:1

Голы: Рондон 5, Дебелюх 42, Рондон 56 - Удо 90

ЧФР Клуж: Буркэ, Сушич, Камора, Пауло Винисиус, Джокович, Дяк, Пэун-Александру, Бордеяну, Рондон, Дебелюх.

КуПС: Боатенг, Виртанен, Ниссила, Рангель (Удо 82), Пеннанен, Пикк, Саволайнен, Саксман, Сале, Тарасов, Томаш.

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В статье: Лига Европы ЧФР Клуж КуПС
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
01.10.2020 в 21:29
А тут не два матча????
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Кот-Философ (Черкаси)
01.10.2020 в 22:17
ні.
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