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Лига Европы. Хапоэль проходит Викторию Пльзень

Лига Европы
(1 голосов)

Гол в дебюте и оборонная тактика выводят израильский клуб в группу

Лига Европы. Хапоэль проходит Викторию Пльзень
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Лига Европы. Квалификация. Плей-офф

Стадион: ХаМосхава (Петах-Тиква)

"Хапоэль" Б.- Э. (Израиль) – "Виктория" Пльзень (Чехия) 1:0

Голы: Жозуэ 4 (пен.)

"Хапоэль": Агудело, Аколатсе, Барейро, Буха, Голдберг, Дадья, Жозуэ, Кабха, Левита, Саллалих, Таха

Виктория: Грушка, Гейда, Лимберски, Брабец, Гавел, Калвах, Чермак, Буха, Копиц, Ондрашек, Луа

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В статье: Лига Европы Виктория (Пльзень) Хапоэль (Беэр-Шева)
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