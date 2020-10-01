Лига Европы
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Лига Европы. Хапоэль проходит Викторию Пльзень
Гол в дебюте и оборонная тактика выводят израильский клуб в группу
Лига Европы. Квалификация. Плей-офф
Стадион: ХаМосхава (Петах-Тиква)
"Хапоэль" Б.- Э. (Израиль) – "Виктория" Пльзень (Чехия) 1:0
Голы: Жозуэ 4 (пен.)
"Хапоэль": Агудело, Аколатсе, Барейро, Буха, Голдберг, Дадья, Жозуэ, Кабха, Левита, Саллалих, Таха
Виктория: Грушка, Гейда, Лимберски, Брабец, Гавел, Калвах, Чермак, Буха, Копиц, Ондрашек, Луа
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