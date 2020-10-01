ЛЕ. Драматичный камбек АЕКа приносит ему место в группе

Лига Европы. Плей-офф



Афины. ОАКА



АЕК - "Вольфсбург" 2:1



Голы: Симоэш 65, Ансарифард 90+4 - Мехмеди 45



Нереализованный пенальти: Манталос 20 (вратарь)



АЕК: Цинтотас, Василантонопулос, Чигринский, Сварнас, Инсуа, Крстичич, Симоэш, Шахов, Оливейра (Ансарифард 87), Манталос (Ливайя 62), Л. Гарсия (Махерас 82)



“Вольфсбург”: Перван, Лакруа, Гилявоги, Руссийон, Отавио, Шлагер (Герхардт 61), Арнольд, Мехмеди, Штеффен, Брекало (Бялек 79), Вегхорст



Предупреждения: Инсуа 16, Симоэш 89, Ливайя 90+4 - Шлагер 19, Лакруа 22

Учитывая громкие высказывания, матч был очень важен для обеих команд. Оба тренера назвали его "финалом", наставник АЕКа Массимо Каррера призвал подопечных отыграть "матч их жизни", "идеальный матч". В греческой прессе говорили о "матче года", матче, который способен "обеспечить весь год". В Германии не настолько драматизировали, но и здесь понимали, что для не хватающего звёзд с неба "Вольфсбурга" выход в групповой турнир Лиги Европы очень важен. Так что "финал" не был пустым словом. А в финале побеждает характер и умение брать детали. И в итоге флюгер характера и деталей повернулся к грекам.

По сравнению с матчем в Швейцарии Каррера переосторожничал. Добавил ещё одного чистого опорника - Евгения Шахова. Убрал обоих чистых форвардов в пользу "фальшивого". "Вольфсбург" же остался с атакующей 4-2-3-1. Он и доминировал в первом тайме с 64-мя процентами владения мячом и множеством "кроссов" в штрафную. Хотя давил и создавал лишь в дебюте и в концовке тайма. А после выхода Отавио один-на-один (Цинтотас спас) АЕК пошёл в атаку, заработал серию штрафных. Один Чигринский замкнул мощным, но немного неточным ударом слёта. Во время второго за стык Шлагера и Крстичича был назначен пенальти.

Жаль, что ключевые, финальные эпизоды первого тайма АЕК проиграл. Не реализовал пенальти во втором матче подряд и на этот раз не добил после довольно лёгкого сейва. Пропустил в раздевалку, чуть ли не в единственный раз проиграв верховую дуэль. Чигринскому пришлось страховать уступившего Сварнаса на фланге, что позволило Брекало найти свободного Мехмеди в центре. Зато в гораздо более быстрой игре в третьей четверти матча уже хозяева взяли решающий момент. Симоэшу удался просто блестящий удар метров с 27-ми. И далее команды уже держали в уме овертайм. Хотя и пытались изобретать.

Тем не менее, овертайма удалось избежать. Причём победила та команда, которая и в концовке больше оборонялась. Зато она больше создала. Шахов достал заброс Чигринского лишь кончиками пальцев ноги, что сильно облегчило жизнь Первану. А вот Ансарифард после прохода и смещения в центр мимо двоих пробил под ближнюю стойку на противоходе. Здесь шансов у вратаря не было.

После годичного перерыва АЕК возвращается в групповой турнир Еврокубка! Да ещё и по такому сценарию!