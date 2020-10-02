Заря ждет соперников. Определились все участники группового этапа Лиги Европы

Завершились последние матчи квалификационного раунда Лиги Европы. А значит, мы знаем имена всех 48 команд, которые примут в нем участие.

Из украинских представителей осталась лишь луганская "Заря". "Колос" и "Десна" не прошли квалификацию. Полный список выглядит следующим образом.

"Заря"

"Арсенал"

"Рома"

"Наполи"

"Бенфика"

"Байер"

"Вильярреал"

"ЦСКА" Москва

"Брага"

"Гент"

"ПСВ"

"Селтик"

"Динамо" Загреб

"Спарта"

"Славия"

"Лудогорец"

"Янг Бойз"

"Црвена Звезда"

"Рапид"

"Лестер"

"ПАОК"

"Карабах"

"Стандарт"

"Реал Сосьедад"

"Гранада"

"АЗ"

"Фейеноорд"

"Маккаби"

"Мольде"

"Хоффенхайм"

"Хапоэль"

"Клуж"

"Лилль"

"Ницца"

"Риека"

"Дандолк"

"Слован"

"Антверпен"

"Лех"

"Сивасспор"

"Вольфсберг"

"Омония"

"ЦСКА" София

"Рейнджерс"

"АЕК"

"ЛАСК"

"Тоттенхэм"

"Милан"

Жеребьевка группового этапа пройдет завтра. Начало - в 14:00 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.