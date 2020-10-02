Лига Европы
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Заря ждет соперников. Определились все участники группового этапа Лиги Европы
Уже завтра жеребьевка
Завершились последние матчи квалификационного раунда Лиги Европы. А значит, мы знаем имена всех 48 команд, которые примут в нем участие.
Из украинских представителей осталась лишь луганская "Заря". "Колос" и "Десна" не прошли квалификацию. Полный список выглядит следующим образом.
- "Заря"
- "Арсенал"
- "Рома"
- "Наполи"
- "Бенфика"
- "Байер"
- "Вильярреал"
- "ЦСКА" Москва
- "Брага"
- "Гент"
- "ПСВ"
- "Селтик"
- "Динамо" Загреб
- "Спарта"
- "Славия"
- "Лудогорец"
- "Янг Бойз"
- "Црвена Звезда"
- "Рапид"
- "Лестер"
- "ПАОК"
- "Карабах"
- "Стандарт"
- "Реал Сосьедад"
- "Гранада"
- "АЗ"
- "Фейеноорд"
- "Маккаби"
- "Мольде"
- "Хоффенхайм"
- "Хапоэль"
- "Клуж"
- "Лилль"
- "Ницца"
- "Риека"
- "Дандолк"
- "Слован"
- "Антверпен"
- "Лех"
- "Сивасспор"
- "Вольфсберг"
- "Омония"
- "ЦСКА" София
- "Рейнджерс"
- "АЕК"
- "ЛАСК"
- "Тоттенхэм"
- "Милан"
Жеребьевка группового этапа пройдет завтра. Начало - в 14:00 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
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Комментарии (6)
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Dimka26 (Чернигов)
02.10.2020 в 01:43
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Димитър из Софии (София)
02.10.2020 в 01:26
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stef (Ужгород)
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sawyer1936
02.10.2020 в 01:35
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absurdlight (Kiev)
02.10.2020 в 01:01
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svat1303 (Днепр)
02.10.2020 в 00:57
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