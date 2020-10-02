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Заря ждет соперников. Определились все участники группового этапа Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Уже завтра жеребьевка

Заря ждет соперников. Определились все участники группового этапа Лиги Европы
UA-Футбол
Новина українською

Завершились последние матчи квалификационного раунда Лиги Европы. А значит, мы знаем имена всех 48 команд, которые примут в нем участие.

Из украинских представителей осталась лишь луганская "Заря". "Колос" и "Десна" не прошли квалификацию. Полный список выглядит следующим образом.

  • "Заря"
  • "Арсенал"
  • "Рома"
  • "Наполи"
  • "Бенфика"
  • "Байер"
  • "Вильярреал"
  • "ЦСКА" Москва
  • "Брага"
  • "Гент"
  • "ПСВ"
  • "Селтик"
  • "Динамо" Загреб
  • "Спарта"
  • "Славия"
  • "Лудогорец"
  • "Янг Бойз"
  • "Црвена Звезда"
  • "Рапид"
  • "Лестер"
  • "ПАОК"
  • "Карабах"
  • "Стандарт"
  • "Реал Сосьедад"
  • "Гранада"
  • "АЗ"
  • "Фейеноорд"
  • "Маккаби"
  • "Мольде"
  • "Хоффенхайм"
  • "Хапоэль"
  • "Клуж"
  • "Лилль"
  • "Ницца"
  • "Риека"
  • "Дандолк"
  • "Слован"
  • "Антверпен"
  • "Лех"
  • "Сивасспор"
  • "Вольфсберг"
  • "Омония"
  • "ЦСКА" София
  • "Рейнджерс"
  • "АЕК"
  • "ЛАСК"
  • "Тоттенхэм"
  • "Милан"

Жеребьевка группового этапа пройдет завтра. Начало - в 14:00 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

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В статье: Заря (Луганск) ЦСКА (Москва) Рейнджерс (Глазго) Арсенал (Лондон) АЕК (Афины) Бенфика (Лиссабон) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лига Европы Динамо (Загреб) ЦСКА (София) Клуж Ницца Рапид (Вена) Янг Бойз (Берн) Маккаби (Хайфа) Байер (Леверкузен) Мольде Селтик (Глазго) Хоффенхайм (Зинсхайм) Спарта (Прага) Тоттенхэм (Лондон) ПСВ (Эйндховен) Гранада Рома (Рим) Наполи (Неаполь) Црвена Звезда (Белград) ПАОК (Салоники) Вильярреал Лудогорец (Разград) Фейеноорд (Роттердам) Лех (Познань) Славия (Прага) Карабах (Агдам) АЗ (Алкмаар) Риека Омония (Никосия) Слован (Братислава) Милан "Лестер Сити" Брага Сивасспор (Сивас) Гент Вольфсбергер Хапоэль (Беэр-Шева) Дандолк (Ирландия) Антверпен Лилль Стандарт ЛАСК
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Комментарии (6)
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Dimka26 (Чернигов)
02.10.2020 в 01:43
Жаль, не хватило Риу Аве выбить Милан. И была бы Заря в третьей корзине
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Димитър из Софии (София)
02.10.2020 в 01:26
В какой корзине Заря?
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stef (Ужгород)
02.10.2020 в 01:03
Цікаво чи в регламенті прописано хто вище буде в клубному рейтингу при рівній кількості очок у клубів? Справа в тому що у "Зорі" та "Клужа" однаковий рейтинг - 12,5. І одна з цих команд повинна бути в третьому кошику, а інша в четвертому.
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sawyer1936
02.10.2020 в 01:35
В таком случае считают прошлый сезон, а там у Клужа 10 очков против 2,5 у Зари
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absurdlight (Kiev)
02.10.2020 в 01:01
Даёшь Шпоры или Милан. :D
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svat1303 (Днепр)
02.10.2020 в 00:57
хорошая бригада
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