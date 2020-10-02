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Лига Европы. Милан в фантастической серии пенальти выбил Риу Аве
Вы это видели?!
Фантастика! Это просто невероятно! Тот редчайший случай, когда про игру говорить нечего, зато можно часами описывать серию пенальти.
"Милан" без больного Златана и травмированного Ребича выдал плохую игру в нападении. Хотя итальянцы больше владели мячом, но они толком не создавали моментов. Гол Салемакерса стал результатом больше шального удара бельгийца, нежели командного давления. Неудивительно, что португальцы быстро его отквитали - Пьязон хорошо отпасовал Жералдесу и тот вогнал мяч под перекладину.
Игра перешла в дополнительное время, где португальцы не без помощи рикошета быстро повели в счете - Желсон Дала с острого угла легко переиграл Доннарумму.
"Милан" и на это отреагировать не смог. Команда Стефано Пьоли выглядела усталой и безыдейной, ей почти ничего не удавалось. Лишь в последние 5-7 минут итальянцам удалось кое-как прижать соперника к воротам, и в тот миг, когда арбитр уже был готов свистеть, фавориту улыбнулась удача.
Защитник Боревкович потерял позицию и сыграл рукой в штрафной. Итог - красная и пенальти, который реализовал Чалханоглу.
Так игра перешла в серию одинадцатиметровых, которая в условиях сильного ветра с дождем (над Пиренеями нынче циклон) превратилась в реальную лотерею. Поначалу игроки "Риу Аве" были крайне уверены в себе - один даже паненкой мяч в сетку отправил. Но когда Коломбо заряд мяч в небеса, использовать "матчбол" хозяева не смогли: "Милан" выручили две (!) штанги.
Дальше - больше. Серия дошла до вратарей, где промахнулись оба стража ворот. Опять у "Риу Аве" был шанс победить, но Кишек сплоховал. Таким образом, серия зашла на второй круг, и даже тут миланцы подарили "Риу Аве" шанс на победу, но хозяева поставили промахи на конвеер. Кьяер не простил - и так "россонери" при отвратительнейшей игре попали в группу Лиги Европы. Ну вот честно, вы хоть раз такой сценарий видели? Не раз, не два, а четырежды (!) "Риу Аве" обязан был вырывать победу, а в итоге проиграл.
Дико повезло "Милану", и пусть теперь будет настороже: фортуна если где-то дает, то потом в другом месте забирает. Осталось дождаться и узнать, где именно это произойдет.
Вила-ду-Конди. "Эштадиу ду Риу Аве"
"Риу Аве" - "Милан" - 2:2 (по пен. 8:9)
Голы: Франсиску Жералдес, 74, Желсон Дала, 91 - Салемакерс, 51, Чалханоглу, 120+1 (с пенальти)
"Риу Аве": Кишек - Иву Пинту, Боревкович, Адерлан Сантос, Нелсон Монте - Тарантини (Ямбор, 75), Филипе Аугусто - Пьязон, Диего Лопес (Франсиску Жералдес, 66), Карлуш Мане (Андре Перейра, 109) - Бруну Морейра (Желсон Дала, 86)
"Милан": Доннарумма - Калабрия, Кьяер, Габбия, Т. Эрнандес - Бенассер, Кесье (Тонали, 105) - Кастильехо (Браим Диас, 46), Чалханоглу, Салемакерс (Коломбо, 95) - Мальдини (Рафаэл Леау, 67)
Предупреждения: Боревкович, 15, Бруну Морейра, 41, Адерлан Сантос, 47, Филипе Аугусто, 65, Тарантини, 68 - Т. Эрнандес, 61, Рафаэл Леау, 98, Кьяер, 113
Удаление: Боревкович, 120+1