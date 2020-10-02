Лига Европы. Милан в фантастической серии пенальти выбил Риу Аве

Фантастика! Это просто невероятно! Тот редчайший случай, когда про игру говорить нечего, зато можно часами описывать серию пенальти.

"Милан" без больного Златана и травмированного Ребича выдал плохую игру в нападении. Хотя итальянцы больше владели мячом, но они толком не создавали моментов. Гол Салемакерса стал результатом больше шального удара бельгийца, нежели командного давления. Неудивительно, что португальцы быстро его отквитали - Пьязон хорошо отпасовал Жералдесу и тот вогнал мяч под перекладину.

Игра перешла в дополнительное время, где португальцы не без помощи рикошета быстро повели в счете - Желсон Дала с острого угла легко переиграл Доннарумму.

"Милан" и на это отреагировать не смог. Команда Стефано Пьоли выглядела усталой и безыдейной, ей почти ничего не удавалось. Лишь в последние 5-7 минут итальянцам удалось кое-как прижать соперника к воротам, и в тот миг, когда арбитр уже был готов свистеть, фавориту улыбнулась удача.

Защитник Боревкович потерял позицию и сыграл рукой в штрафной. Итог - красная и пенальти, который реализовал Чалханоглу.

Так игра перешла в серию одинадцатиметровых, которая в условиях сильного ветра с дождем (над Пиренеями нынче циклон) превратилась в реальную лотерею. Поначалу игроки "Риу Аве" были крайне уверены в себе - один даже паненкой мяч в сетку отправил. Но когда Коломбо заряд мяч в небеса, использовать "матчбол" хозяева не смогли: "Милан" выручили две (!) штанги.

Дальше - больше. Серия дошла до вратарей, где промахнулись оба стража ворот. Опять у "Риу Аве" был шанс победить, но Кишек сплоховал. Таким образом, серия зашла на второй круг, и даже тут миланцы подарили "Риу Аве" шанс на победу, но хозяева поставили промахи на конвеер. Кьяер не простил - и так "россонери" при отвратительнейшей игре попали в группу Лиги Европы. Ну вот честно, вы хоть раз такой сценарий видели? Не раз, не два, а четырежды (!) "Риу Аве" обязан был вырывать победу, а в итоге проиграл.

Дико повезло "Милану", и пусть теперь будет настороже: фортуна если где-то дает, то потом в другом месте забирает. Осталось дождаться и узнать, где именно это произойдет.

Вила-ду-Конди. "Эштадиу ду Риу Аве"

"Риу Аве" - "Милан" - 2:2 (по пен. 8:9)

Голы: Франсиску Жералдес, 74, Желсон Дала, 91 - Салемакерс, 51, Чалханоглу, 120+1 (с пенальти)

"Риу Аве": Кишек - Иву Пинту, Боревкович, Адерлан Сантос, Нелсон Монте - Тарантини (Ямбор, 75), Филипе Аугусто - Пьязон, Диего Лопес (Франсиску Жералдес, 66), Карлуш Мане (Андре Перейра, 109) - Бруну Морейра (Желсон Дала, 86)

"Милан": Доннарумма - Калабрия, Кьяер, Габбия, Т. Эрнандес - Бенассер, Кесье (Тонали, 105) - Кастильехо (Браим Диас, 46), Чалханоглу, Салемакерс (Коломбо, 95) - Мальдини (Рафаэл Леау, 67)

Предупреждения: Боревкович, 15, Бруну Морейра, 41, Адерлан Сантос, 47, Филипе Аугусто, 65, Тарантини, 68 - Т. Эрнандес, 61, Рафаэл Леау, 98, Кьяер, 113

Удаление: Боревкович, 120+1