Заре не хватило одной строчки для третьей корзины ЛЕ. Все возможные соперники

Мы внимательно следили за позициями "Зари" относительно жеребьевки группового этапа Лиги Европы – и вот результат. Для попадания в третью корзину луганчанам нужен был вылет четырех высокорейтинговых в двенадцати парах плей-офф. Но такого не случилось.

Проиграли соперникам, которые ниже по рейтингу, "Копенгаген" ("Риеке"), АПОЭЛ ("Словану") и Базель (софийскому ЦСКА). Четвертым в цепочке мог стать "Милан", но он выиграл драматическую серию пенальти у "Риу Аве". Это означает, что "Заря" попала в четвертую, самую слабую, корзину – она ​​первая среди двенадцати команд.

Свою роль сыграл и результат "Ференцвароша". Именно он выбил из квалификации ЛЧ высокорейтинговый относительно "Зари" "Мольде", опустив луганчан на одну ступеньку. Интересно, что у "Зари" такой же рейтинг, как и у ЧФР "Клуж" – последней команды в третьей корзине. Но румыны выше благодаря лучшему личному рейтингу последнего сезона.

Состав всех корзин:

Первая корзина:

"Арсенал" (Англия);

"Тоттенхэм" (Англия);

"Рома" (Италия);

"Наполи" (Италия);

"Бенфика" (Португалия);

"Байер" (Германия);

"Вильярреал" (Испания);

ЦСКА М (Россия);

"Брага" (Португалия);

"Гент" (Бельгия);

ПСВ (Нидерланды);

"Селтик" (Шотландия).

Вторая корзина:

"Динамо" З (Хорватия);

"Спарта" П (Чехия);

"Славия" П (Чехия);

"Лудогорец" (Болгария);

"Янг Бойз" (Швейцария);

"Црвена Звезда" (Сербия);

"Рапид" В (Австрия);

"Лестер" (Англия);

"Карабах" (Азербайджан);

ПАОК (Греция);

"Стандард" (Бельгия);

"Реал Ссоьедад" (Испания).

Третья корзина:

"Гранада" (Испания);

"Милан" (Италия);

АЗ (Нидерланды);

"Фейеноорд" (Нидерланды);

АЕК (Греция);

"Маккаби" Т.-А. (Израиль);

"Рейнжерс" (Шотландия);

"Мольде" (Норвегия);

"Хоффенхайм" (Германия);

ЛАСК (Австрия);

"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль);

ЧФР "Клуж" (Румыния).

Четвертая корзина:

"Заря" (Украина);

"Ницца" (Франция);

"Лилль" (Франция);

"Риека" (Хорватия);

"Дандолк" (Ирландия);

"Слован" Л (Чехия);

"Антверпен" (Бельгия);

"Лех" (Польша);

"Сивасспор" (Турция);

"Вольфсбергер" (Австрия);

"Омония" (Кипр)№

ЦСКА С (Болгария).

"Заре" не достанется никто из четвертой корзины, а также из высших корзин не достанутся российские команды. Жеребьевка состоится сегодня днем.

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