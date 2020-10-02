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Заре не хватило одной строчки для третьей корзины ЛЕ. Все возможные соперники
Третья корзина была очень близко
Мы внимательно следили за позициями "Зари" относительно жеребьевки группового этапа Лиги Европы – и вот результат. Для попадания в третью корзину луганчанам нужен был вылет четырех высокорейтинговых в двенадцати парах плей-офф. Но такого не случилось.
Проиграли соперникам, которые ниже по рейтингу, "Копенгаген" ("Риеке"), АПОЭЛ ("Словану") и Базель (софийскому ЦСКА). Четвертым в цепочке мог стать "Милан", но он выиграл драматическую серию пенальти у "Риу Аве". Это означает, что "Заря" попала в четвертую, самую слабую, корзину – она первая среди двенадцати команд.
Свою роль сыграл и результат "Ференцвароша". Именно он выбил из квалификации ЛЧ высокорейтинговый относительно "Зари" "Мольде", опустив луганчан на одну ступеньку. Интересно, что у "Зари" такой же рейтинг, как и у ЧФР "Клуж" – последней команды в третьей корзине. Но румыны выше благодаря лучшему личному рейтингу последнего сезона.
Состав всех корзин:
"Арсенал" (Англия);
"Тоттенхэм" (Англия);
"Рома" (Италия);
"Наполи" (Италия);
"Бенфика" (Португалия);
"Байер" (Германия);
"Вильярреал" (Испания);
ЦСКА М (Россия);
"Брага" (Португалия);
"Гент" (Бельгия);
ПСВ (Нидерланды);
"Селтик" (Шотландия).
"Динамо" З (Хорватия);
"Спарта" П (Чехия);
"Славия" П (Чехия);
"Лудогорец" (Болгария);
"Янг Бойз" (Швейцария);
"Црвена Звезда" (Сербия);
"Рапид" В (Австрия);
"Лестер" (Англия);
"Карабах" (Азербайджан);
ПАОК (Греция);
"Стандард" (Бельгия);
"Реал Ссоьедад" (Испания).
"Гранада" (Испания);
"Милан" (Италия);
АЗ (Нидерланды);
"Фейеноорд" (Нидерланды);
АЕК (Греция);
"Маккаби" Т.-А. (Израиль);
"Рейнжерс" (Шотландия);
"Мольде" (Норвегия);
"Хоффенхайм" (Германия);
ЛАСК (Австрия);
"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль);
ЧФР "Клуж" (Румыния).
"Заря" (Украина);
"Ницца" (Франция);
"Лилль" (Франция);
"Риека" (Хорватия);
"Дандолк" (Ирландия);
"Слован" Л (Чехия);
"Антверпен" (Бельгия);
"Лех" (Польша);
"Сивасспор" (Турция);
"Вольфсбергер" (Австрия);
"Омония" (Кипр)№
ЦСКА С (Болгария).
"Заре" не достанется никто из четвертой корзины, а также из высших корзин не достанутся российские команды. Жеребьевка состоится сегодня днем.
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