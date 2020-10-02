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Пиоли – о серии пенальти из 24 ударов с Риу Аве: Милан доказал, что умеет терпеть ради результата
Стефано на связи
Алленаторе "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал итоги раунда плей-офф Лиги Европы с "Риу Аве" (2:2, 9:8 по пенальти). Цитирует тренера итальянской команды Football Italia.
"Трудно контролировать эмоции в такой ситуации, ведь сначала мы были близки к победе, а потом едва не проиграли. Не зря говорят, что серия пенальти – это лотерея. Мы не дрогнули, выстояли, несмотря на то, что у нас молодая команда. Мы доказали, что умеем терпеть ради результата".
"Серия пенальти из 24 ударов? Ни разу такого не видел, но это футбол. В целом мы сыграли неплохо, просто во время пропущенных голов нас застали врасплох. Парни заслужили победу".