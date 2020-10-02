Пиоли – о серии пенальти из 24 ударов с Риу Аве: Милан доказал, что умеет терпеть ради результата

Алленаторе "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал итоги раунда плей-офф Лиги Европы с "Риу Аве" (2:2, 9:8 по пенальти). Цитирует тренера итальянской команды Football Italia.

"Трудно контролировать эмоции в такой ситуации, ведь сначала мы были близки к победе, а потом едва не проиграли. Не зря говорят, что серия пенальти – это лотерея. Мы не дрогнули, выстояли, несмотря на то, что у нас молодая команда. Мы доказали, что умеем терпеть ради результата".