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Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
Заря узнала соперников
Сегодня, 2 октября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. В турнире примет участие и представитель от Украины - бронзовый призер прошлого чемпионата луганская "Заря". Легендарный Чиро Феррара определил команду Виктора Скрипника в группу G, где она встретится с представителями Португалии, Греции и Англии!
|Группа A
1."Рома" (Италия)
2."Янг Бойз" (Швейцария)
3.ЧФР "Клуж" (Румыния)
4.ЦСКА С (Болгария)
|Группа B
1."Арсенал" (Англия)
2."Рапид" В (Австрия)
3."Мольде" (Норвегия)
4."Дандолк" (Ирландия)
|Группа C
1."Байер" (Германия)
2."Славия" П (Чехия)
3. "Хапоэль" (Израиль)
4."Ницца" (Франция)
|Группа D
1."Бенфика" (Португалия)
2."Стандард" (Бельгия)
3."Рейнджерс" (Шотландия)
4."Лех" (Польша)
|Группа E
1.ПСВ (Нидерланды)
2.ПАОК (Греция)
3."Гранада" (Испания)
4."Омония" (Кипр)
|Группа F
1."Наполи" (Италия)
2."Реал Сосьедад" (Испания)
3.АЗ (Нидерланды)
4."Риека" (Хорватия)
|Группа G
1."Брага" (Португалия)
2."Лестер" (Англия)
3.АЕК (Греция)
4."Заря" (Украина)
|Группа H
1."Селтик" (Шотландия)
2."Спарта" П (Чехия)
3."Милан" (Италия)
4."Лилль" (Франция)
|Группа I
1."Вильярреал" (Испания)
2."Карабах" (Азербайджан)
3."Маккаби" Т.-А. (Израиль)
4."Сивасспор" (Турция)
|Группа J
1."Тоттенхэм" (Англия)
2."Лудогорец" (Болгария)
3.ЛАСК (Австрия)
4."Антверпен" (Бельгия)
|Группа K
1.ЦСКА (Россия)
2."Динамо" З (Хорватия)
3."Фейеноорд" (Нидерланды)
4."Вольфсбергер" (Австрия)
|Группа L
1."Гент" (Бельгия)
2."Црвена Звезда" (Сербия)
3."Хоффенхайм" (Германия)
4."Слован" Л (Чехия)
На групповом этапе ЛЕ сыграет 48 команд. По три команды делегировали Англия, Испания, Италия, Чехия, Австрия, Нидерланды и Бельгия. Франция, Германия, Португалия, Шотландия, Хорватия, Греция, Израиль и Хорватия будут представлены двумя командами. Украина, Турция, Кипр, Швейцария, Сербия, Норвегия, Азербайджан, Румыния, Польша, Ирландия и Россия сыграют на турнире одной командой.
Перед жеребьевки все команды были распределены по четырем корзинам согласно клубному рейтингу УЕФА. В каждой из 12 групп в итоге оказалось по одной команде из каждой корзины. При этом традиционно в одной группе не могли быть команды из одной ассоциации, а «Заря», которая попала в четвертую корзины, не могла пересечься с представителем России из-за оккупации Крыма и развязанную в Донбассе войну.
- 1-й тур - 22 октября
- 2-й тур - 29 октября
- 3-й тур - 5 ноября
- 4-й тур - 26 ноября
- 5-й тур - 3 декабря
- 6-й тур - 10 декабря
14:00. Начало церемонии
14:05. УЕФА как всегда подготовил очень эффектный ролик о прошлом турнире. Конечно же, в нем много "Шахтера", который, напомни, дошел до полуфинала.
14:09. Лучшим футболистом ЛЕ сезона 2019/20 становится форвард "Интера" Ромелу Лукаку, который в каждом матче отметился по крайней мере одним голом. Он опередил Эвера Банегу из "Севильи" и Бруну Фернандеша из "Манчестер Юнайтед".
14:12. Тянуть жребий сегодня будет легенда итальянского футбола, бывший защитник "Наполи" и "Ювентуса" Чиро Феррара.
14:15. Джорджо Маркетти напоминает, что финал Лиги Европы состоится в Польше в Гданске
14:16. О том, как будет проходить процедура жеребьевки, вы можете прочитать ниже
14:20. Итак, начинается жребий первой корзины.
14:25. Арсенал, Тоттенхэм, Рома и другие гранды получили свои группы. Теперь вторая корзина.
14:30. Все ближе время Зари. Теперь третья корзина. Группа F пока выглядит самой сложной.
14:35. И вот теперь четвертая корзина. В группу F все же не хочеться.
14:40. Все, жеребьевка завершена. "Заря" попала в группу G и сыграет с "Брагой", АЕКом и "Лестером".