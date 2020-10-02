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Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы

Лига Европы
(9 голосов)

Заря узнала соперников

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
UA-Футбол
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Сегодня, 2 октября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. В турнире примет участие и представитель от Украины - бронзовый призер прошлого чемпионата луганская "Заря". Легендарный Чиро Феррара определил команду Виктора Скрипника в группу G, где она встретится с представителями Португалии, Греции и Англии!

Результаты жеребьевки
Группа A
1."Рома" (Италия)
2."Янг Бойз" (Швейцария)
3.ЧФР "Клуж" (Румыния)
4.ЦСКА С (Болгария)		 Группа B
1."Арсенал" (Англия)
2."Рапид" В (Австрия)
3."Мольде" (Норвегия)
4."Дандолк" (Ирландия)		 Группа C
1."Байер" (Германия)
2."Славия" П (Чехия)
3. "Хапоэль" (Израиль)
4."Ницца" (Франция)
Группа D
1."Бенфика" (Португалия)
2."Стандард" (Бельгия)
3."Рейнджерс" (Шотландия)
4."Лех" (Польша)		 Группа E
1.ПСВ (Нидерланды)
2.ПАОК (Греция)
3."Гранада" (Испания)
4."Омония" (Кипр)		 Группа F
1."Наполи" (Италия)
2."Реал Сосьедад" (Испания)
3.АЗ (Нидерланды)
4."Риека" (Хорватия)
Группа G
1."Брага" (Португалия)
2."Лестер" (Англия)
3.АЕК (Греция)
4."Заря" (Украина)		 Группа H
1."Селтик" (Шотландия)
2."Спарта" П (Чехия)
3."Милан" (Италия)
4."Лилль" (Франция)		 Группа I
1."Вильярреал" (Испания)
2."Карабах" (Азербайджан)
3."Маккаби" Т.-А. (Израиль)
4."Сивасспор" (Турция)
Группа J
1."Тоттенхэм" (Англия)
2."Лудогорец" (Болгария)
3.ЛАСК (Австрия)
4."Антверпен" (Бельгия)		 Группа K
1.ЦСКА (Россия)
2."Динамо" З (Хорватия)
3."Фейеноорд" (Нидерланды)
4."Вольфсбергер" (Австрия)		 Группа L
1."Гент" (Бельгия)
2."Црвена Звезда" (Сербия)
3."Хоффенхайм" (Германия)
4."Слован" Л (Чехия)

На групповом этапе ЛЕ сыграет 48 команд. По три команды делегировали Англия, Испания, Италия, Чехия, Австрия, Нидерланды и Бельгия. Франция, Германия, Португалия, Шотландия, Хорватия, Греция, Израиль и Хорватия будут представлены двумя командами. Украина, Турция, Кипр, Швейцария, Сербия, Норвегия, Азербайджан, Румыния, Польша, Ирландия и Россия сыграют на турнире одной командой.

Перед жеребьевки все команды были распределены по четырем корзинам согласно клубному рейтингу УЕФА. В каждой из 12 групп в итоге оказалось по одной команде из каждой корзины. При этом традиционно в одной группе не могли быть команды из одной ассоциации, а «Заря», которая попала в четвертую корзины, не могла пересечься с представителем России из-за оккупации Крыма и развязанную в Донбассе войну.

Даты туров группового этапа Лиги Европы
  • 1-й тур - 22 октября
  • 2-й тур - 29 октября
  • 3-й тур - 5 ноября
  • 4-й тур - 26 ноября
  • 5-й тур - 3 декабря
  • 6-й тур - 10 декабря
Текстовая трансляция

14:00. Начало церемонии

14:05. УЕФА как всегда подготовил очень эффектный ролик о прошлом турнире. Конечно же, в нем много "Шахтера", который, напомни, дошел до полуфинала.

14:09. Лучшим футболистом ЛЕ сезона 2019/20 становится форвард "Интера" Ромелу Лукаку, который в каждом матче отметился по крайней мере одним голом. Он опередил Эвера Банегу из "Севильи" и Бруну Фернандеша из "Манчестер Юнайтед".

14:12. Тянуть жребий сегодня будет легенда итальянского футбола, бывший защитник "Наполи" и "Ювентуса" Чиро Феррара.

14:15. Джорджо Маркетти напоминает, что финал Лиги Европы состоится в Польше в Гданске

14:16. О том, как будет проходить процедура жеребьевки, вы можете прочитать ниже

14:20. Итак, начинается жребий первой корзины.

14:25. Арсенал, Тоттенхэм, Рома и другие гранды получили свои группы. Теперь вторая корзина.

14:30. Все ближе время Зари. Теперь третья корзина. Группа F пока выглядит самой сложной.

14:35. И вот теперь четвертая корзина. В группу F все же не хочеться.

14:40. Все, жеребьевка завершена. "Заря" попала в группу G и сыграет с "Брагой", АЕКом и "Лестером".

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В статье: Заря (Луганск) Арсенал (Лондон) Лига Европы жеребьевка Тоттенхэм (Лондон) Милан
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Комментарии (58)
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Димон1983
02.10.2020 в 17:36
Да ладно играть можно со всеми Заря выйдет с 1 места
Ответить
0
0
Timothy (Павлодар)
02.10.2020 в 16:35
Тяжелая у Зари группа. Здесь каждое очко как победа будет. Удачи!.
Ответить
+1
-1
Gafan777 (Каменка)
02.10.2020 в 16:48
Где она там легкая вообще? Если не обыгрывать аек и брагу на своем поле, зачем вообще там выступать. Или тебе какие-то гранды показались в этой группе?
Ответить
0
0
Саша AS80 (Харків)
02.10.2020 в 15:46
Походу у Рієки фарт скінчився))))
Ответить
+2
-1
Impressed (Украина)
02.10.2020 в 15:41
просто обязаны выходить из группы!!!
Ответить
0
0
avatar
okolegko (Київ)
02.10.2020 в 15:57
І обов’язково з першого місця
Ответить
0
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
02.10.2020 в 15:19
Эх.....не група l
Ответить
0
-1
avatar
Siren05 (Мариуполь)
02.10.2020 в 15:14
Лестер, который громил недавно МС, явный фаворит. Ну, а Зорька с Брагой должны пободаться...
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+2
0
KOYEV1967 (Bat-Yam)
02.10.2020 в 15:14
Якщо всередині клубу Зоря не буде незрозумілих *землетрусів* і дадуть Скрипнику працювати на його умовах, тоді будемо мати надію, що Зоря, принаймі буде рвати землю на футбольному полі на повну потужність. Теоретично шанси є. Як на мене.
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+6
0
avatar
BigGar (Княгинин (Луганськ))
02.10.2020 в 15:13
Третья команда Украины, против третьей команды Португалии, третьей команды Греции и третьей команды Англии!
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+4
-2
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
02.10.2020 в 16:11
*...и третьей команды Англии! * ?????? А що загубила третя команда Англії в ЛЄ???
Ответить
+5
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.10.2020 в 16:41
Після 3х турів мабуть.
0
0
Gafan777 (Каменка)
02.10.2020 в 16:56
Ахаха плюсую. Спасибо за юмор
Ответить
0
0
avatar
beatles (Крижопіль)
02.10.2020 в 15:12
ну что ж, интересный жребий к нам в этом году, интересный! ну хоть можно быть спокойными - очки-таки наши наберут! пройдут ли дальше - это, конечно, вопрос, а вот что наберут очки - это обязательно! Австрию. наверное, не догоним, главное оторваться от преследователей!
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+1
0
Sonnni (Лейпциг)
02.10.2020 в 15:08
Всем трем нашим клубам будет тяжело в еврокубках набрать очки. Будет успех если Шахтер и Динамо будут третьими в группах, а вот 2 место для Зари - это подвиг из области фантастики
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+3
-2
Technical
02.10.2020 в 15:23
Якщо всі наші такі місця позаймають - це вже буде дуже успішний євросезон, при таких жеребах
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0
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
02.10.2020 в 15:05
Австрійці швидше за все в таблиці коефіцієнтів підуть у відрив, а ось шотландцям буде не так просто...
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+1
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
02.10.2020 в 15:02
Після того, що нам підсунули вчора здавалось би прохідна група Але вчора була ЛЧ і Зоря по складу / потенціалу набагато поступається не тільки Шахтарю, але і Динамо. Утім група дійсно нормальна Є не тільки з ким боротися, а великі сподівання, що поб'є свій рекорд у 4 бали. Важко буде, проте "Поле рівне, м'яч круглий", суперники не з євроеліти.
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+4
0
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okolegko (Київ)
02.10.2020 в 15:27
Угу. А Лестер? Тут взагалі ніяких шансів. З Брагою, можливо, є, з АЕКом також, можливо, є. Але головний ворог Зорі – вона сама. Якщо видряпається на свій рівень кінця минулого сезону, спроможеться навіть в плей-оф вийти, якщо ні – останнє місце гарантовано
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
02.10.2020 в 16:32
По Лестеру... Більш запитань? Для нього, як і для більшості клубів АПЛ, чемпіонат на першому місці. І це не МЮ з його досвідом. Тому не буде він беззаперечним флагманом групи. От Бразі дійсно в Європі засвітитися цікавіше... Як і АЕКу з Зорею. Тому поки перши два клубу десь під 70% на вихід з групи, другі відповідно 30%. Проте багато буде залежати від фарту...
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.10.2020 в 16:42
Там другий склад сильніший за наш оптимальний.
0
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
02.10.2020 в 15:00
Все-таки, ЛЄ - то не ЛЧ, групи (можливо крім F, H) всі більш-менш рівні... дивний якийсь в них посів, толку з того що "Селтік" чи "Спарта" йшли з 1-2-го кошику, коли там з 3-4 попав "Мілан" і "Лілль"...
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+3
0
Szalony Chomik (Донецьк)
02.10.2020 в 15:26
Дивний не посів, а Мілан, який з 2014 пропустив 4 евросезони, а в минулому році взагалі умовив УЄФА їх дискваліфікувати з ЛЕ, після того як зайняв у чемпіонаті лише 5-те місце і не пробився в ЛЧ. Тому і рейтинг має трохи вищчий ніж у Зорі.
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0
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
02.10.2020 в 15:45
Та я то все розумію, але було би більш правильно, щоб команди з топ-чемпіонатів сіялись з перших кошиків, незважаючи на те, грали вони останні сезони в єврокубках, чи ні... тому б вдалось уникати частіше "груп смерті"... цілком до "Наполі" з "Реалом С." міг попасти "Гоффенгайм" і "Лілль", а до "Селтіка" зі "Спартою" - "Хапоель" з "Дандолком"... і кажи після цього, що групи рівні чи справедливий посів...
0
0
Szalony Chomik (Донецьк)
02.10.2020 в 16:22
Не зовсім згоден. Топ 4 і так мають забагато преференцій, вже усі 4 команди в ЛЧ проводять без кваліфікації. Якщо їх в 1 кошик автоматично переправляти, просто тому що вони з Італії, то це вже зашквар буде. Ну потрапив би Тоттенхем на Мілан - от і добре, хай один одного вибивають, хай Мілан відпрацьовує минулий сезон від якого відмовився (Мілан моя друга улюблена команда у Европі, якщо що).А перша корзина це не гарантія отримати слабшого суперника, це вищі шанси отримати слабшого. Просто Селтику не пощастило. Як 2 роки тому не пощастило Зорі, коли вона вибивши сіяну Брагу, потрапила потім на несіяний Лейпциг.
0
0
Szalony Chomik (Донецьк)
02.10.2020 в 15:33
І до речі, такий жереб нам на руку, тому що у цьому сезоні виходить так шотландці наші головні конкуренти у таблиці коефіцієнтів. То хоч не лише нам нещастить з жеребкуванням, але й суперникам.
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+1
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
02.10.2020 в 14:57
Нормально нужно выходить. А могли же к Наполи попасть, там были б сливы.
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0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
02.10.2020 в 14:55
Брага с 1 места, Заря с 2го выходят в 1/16 финала
Ответить
+3
-2
GRaFkiyv (Фриско)
02.10.2020 в 14:53
Группа смерти как и Группа D
Ответить
0
0
Lion Killer (Львів)
02.10.2020 в 14:45
Дивлюся на групу Рієки - може, і добре шо Колос не проходив дальше хаха
Ответить
0
-7
avatar
Prideman (Lviv)
02.10.2020 в 14:50
Там щоб туди попасти ще крім Рієки Копенгаген проходити треба було. Не розумію твого хаха: якщо б туди потрапив Колос, то значить пройшов би ще як мінімум два клуби, а це додаткові очки в таблицю коефіцієнтів, які так потрібні зараз.
Ответить
+8
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
02.10.2020 в 14:53
Плюс щось, та й би взяли з 6-ти матчів і в такій групі...
+4
0
Lion Killer (Львів)
02.10.2020 в 15:23
ви зрозумієте моє хаха, коли після 6 туру в нух буде 0 очок :)
0
0
Technical
02.10.2020 в 15:24
Для Колоса вихід у будь-яку групу ЛЄ був би історичним успіхом
Ответить
+1
0
KOYEV1967 (Bat-Yam)
02.10.2020 в 16:14
Таки да. Спробували, що це таке ЛЄ і дякувати Богу! Маю припущення, якби Колос пройшов би до групи ЛЄ, то в кінці кінців він вилетів би з вишки ЧУ. Ну не потягнули б вони бої на два фронти. Аж ніяк! Вперлися б в групі ЛЄ, потім їх роздирали би в ЧУ всі кому не лінь. Може помиляюся, але думки саме такі .
Ответить
+1
0
Lion Killer (Львів)
02.10.2020 в 17:33
ну хоча б одного однодумця знайшов. РАно ще Колосу в групу
0
0
avatar
Prideman (Lviv)
02.10.2020 в 16:23
Lion Killer припустимо буде 0 очок і що? До тебе не доходить з першого разу? Повторюю: якщо б туди потрапив Колос замість Рієки, то значить пройшов би ще як мінімум два клуби, а це додаткові очки в таблицю коефіцієнтів, які так потрібні зараз.
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0
0
аалекс ( Крым)
02.10.2020 в 14:43
Если сравнивать с ЛЧ, то будем считать, что хорошая жеребьевка. Поборемся, во всяком случае.
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
02.10.2020 в 14:41
Ну, не худший вариант. Да и Лестер может в полноги играть в этом турнире.. Так что можно побороться за выход.
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0
0
Lion Killer (Львів)
02.10.2020 в 14:42
так ми з Лестером :)
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
02.10.2020 в 14:44
???
Ответить
0
0
Lion Killer (Львів)
02.10.2020 в 14:45
там Тотенхем був, тепер вже ок :)
+1
0
Technical
02.10.2020 в 14:41
і знову наші клуби проти українців: цього разу Шахова і Чигри
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.10.2020 в 14:40
Брага, Лестер, АЕК, Зоря. Скромненько, але зі смаком,
Ответить
+3
0
MaxPower92 (Херсон-Николаев)
02.10.2020 в 14:39
Ну, за 3 место можно побороться
Ответить
+2
-1
avatar
Prideman (Lviv)
02.10.2020 в 14:45
А що воно дає? Що 3, що 4 без різниці
Ответить
+1
0
MaxPower92 (Херсон-Николаев)
02.10.2020 в 15:09
Это был тонкий намёк на непроходную группу
+1
0
аалекс ( Крым)
02.10.2020 в 14:45
В ЛЕ нужно занимать не ниже второго.
Ответить
+1
0
Szalony Chomik (Донецьк)
02.10.2020 в 15:21
2-е место ЗОря не потянет, за 3-е можно побороться, вернее нужно постараться как можно больше очков. Турнирного значения от 3-го - да, нет. Но оно дает очки в рейтинг как ассоциации, так и самой Заре, благодаря чему она возможно сможет быть сеяной в квалификации ЛЕ в следующем году. Ну и каких-то 100+ тыщ евро за каждое очко платят.
Ответить
+2
0
Technical
02.10.2020 в 14:39
Важка попалась, але не найважча
Ответить
0
-1
royalstas (Вінниця)
02.10.2020 в 14:36
тільки не F
Ответить
0
0
Lion Killer (Львів)
02.10.2020 в 14:36
f, h, j - повний триндець :)
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0
0
Technical
02.10.2020 в 14:38
H -робоча
Ответить
0
0
MaxPower92 (Херсон-Николаев)
02.10.2020 в 14:36
Группа І вообще было бы зачётно
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0
0
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BigGar (Княгинин (Луганськ))
02.10.2020 в 14:25
хочу группу L
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0
0
Serhiy (Киев)
02.10.2020 в 14:11
Селтік, Клуж, ЛАСК
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0
0
Lion Killer (Львів)
02.10.2020 в 14:10
цікаво, чи буде як і з жеребкуванням в лч :)
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0
0
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Siren05 (Мариуполь)
02.10.2020 в 13:36
Гент, Карабах, Мольде. Может быть хоть Заре повезёт с жребием?
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0
0


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