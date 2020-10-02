Сегодня, 2 октября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. В турнире примет участие и представитель от Украины - бронзовый призер прошлого чемпионата луганская "Заря". Легендарный Чиро Феррара определил команду Виктора Скрипника в группу G, где она встретится с представителями Португалии, Греции и Англии!

Результаты жеребьевки

Группа A

1."Рома" (Италия)

2."Янг Бойз" (Швейцария)

3.ЧФР "Клуж" (Румыния)

4.ЦСКА С (Болгария) Группа B

1."Арсенал" (Англия)

2."Рапид" В (Австрия)

3."Мольде" (Норвегия)

4."Дандолк" (Ирландия) Группа C

1."Байер" (Германия)

2."Славия" П (Чехия)

3. "Хапоэль" (Израиль)

4."Ницца" (Франция) Группа D

1."Бенфика" (Португалия)

2."Стандард" (Бельгия)

3."Рейнджерс" (Шотландия)

4."Лех" (Польша) Группа E

1.ПСВ (Нидерланды)

2.ПАОК (Греция)

3."Гранада" (Испания)

4."Омония" (Кипр) Группа F

1."Наполи" (Италия)

2."Реал Сосьедад" (Испания)

3.АЗ (Нидерланды)

4."Риека" (Хорватия) Группа G

1."Брага" (Португалия)

2."Лестер" (Англия)

3.АЕК (Греция)

4."Заря" (Украина) Группа H

1."Селтик" (Шотландия)

2."Спарта" П (Чехия)

3."Милан" (Италия)

4."Лилль" (Франция) Группа I

1."Вильярреал" (Испания)

2."Карабах" (Азербайджан)

3."Маккаби" Т.-А. (Израиль)

4."Сивасспор" (Турция) Группа J

1."Тоттенхэм" (Англия)

2."Лудогорец" (Болгария)

3.ЛАСК (Австрия)

4."Антверпен" (Бельгия) Группа K

1.ЦСКА (Россия)

2."Динамо" З (Хорватия)

3."Фейеноорд" (Нидерланды)

4."Вольфсбергер" (Австрия) Группа L

1."Гент" (Бельгия)

2."Црвена Звезда" (Сербия)

3."Хоффенхайм" (Германия)

4."Слован" Л (Чехия)

На групповом этапе ЛЕ сыграет 48 команд. По три команды делегировали Англия, Испания, Италия, Чехия, Австрия, Нидерланды и Бельгия. Франция, Германия, Португалия, Шотландия, Хорватия, Греция, Израиль и Хорватия будут представлены двумя командами. Украина, Турция, Кипр, Швейцария, Сербия, Норвегия, Азербайджан, Румыния, Польша, Ирландия и Россия сыграют на турнире одной командой.

Перед жеребьевки все команды были распределены по четырем корзинам согласно клубному рейтингу УЕФА. В каждой из 12 групп в итоге оказалось по одной команде из каждой корзины. При этом традиционно в одной группе не могли быть команды из одной ассоциации, а «Заря», которая попала в четвертую корзины, не могла пересечься с представителем России из-за оккупации Крыма и развязанную в Донбассе войну.

Даты туров группового этапа Лиги Европы

1-й тур - 22 октября

2-й тур - 29 октября

3-й тур - 5 ноября

4-й тур - 26 ноября

5-й тур - 3 декабря

6-й тур - 10 декабря

Текстовая трансляция

14:00. Начало церемонии

14:05. УЕФА как всегда подготовил очень эффектный ролик о прошлом турнире. Конечно же, в нем много "Шахтера", который, напомни, дошел до полуфинала.

14:09. Лучшим футболистом ЛЕ сезона 2019/20 становится форвард "Интера" Ромелу Лукаку, который в каждом матче отметился по крайней мере одним голом. Он опередил Эвера Банегу из "Севильи" и Бруну Фернандеша из "Манчестер Юнайтед".

14:12. Тянуть жребий сегодня будет легенда итальянского футбола, бывший защитник "Наполи" и "Ювентуса" Чиро Феррара.

14:15. Джорджо Маркетти напоминает, что финал Лиги Европы состоится в Польше в Гданске

14:16. О том, как будет проходить процедура жеребьевки, вы можете прочитать ниже

14:20. Итак, начинается жребий первой корзины.

14:25. Арсенал, Тоттенхэм, Рома и другие гранды получили свои группы. Теперь вторая корзина.

14:30. Все ближе время Зари. Теперь третья корзина. Группа F пока выглядит самой сложной.

14:35. И вот теперь четвертая корзина. В группу F все же не хочеться.

14:40. Все, жеребьевка завершена. "Заря" попала в группу G и сыграет с "Брагой", АЕКом и "Лестером".