Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: текстовая онлайн трансляция

Сегодня, 2 октября, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы. В турнире примет участие и представитель от Украины - бронзовый призер прошлого чемпионата луганская «Заря». Начало церемонии - в 14:00 по киевскому времени. С этого момента в этой же статье UA-Футбол начнет вести текстовую трансляцию жеребьевки.

Текстовая трансляция

14:00. Итак, мы начинаем. Педру Пинту объявляет порядок процедуры, а также напоминает, что сегодня будет назван лучший футболист Лиги Европы прошлого сезона

14:05. УЕФА как всегда подготовил очень эффектный ролик о прошлом турнире. Конечно же, в нем много "Шахтера", который, напомни, дошел до полуфинала.

14:09. Лучшим футболистом ЛЕ сезона 2019/20 становится форвард "Интера" Ромелу Лукаку, который в каждом матче отметился по крайней мере одним голом. Он опередил Эвера Банегу из "Севильи" и Бруну Фернандеша из "Манчестер Юнайтед".

14:12. Тянуть жребий сегодня будет легенда итальянского футбола, бывший защитник "Наполи" и "Ювентуса" Чиро Феррара.

14:15. Джорджо Маркетти напоминает, что финал Лиги Европы состоится в Польше в Гданске

14:16. О том, как будет проходить процедура жеребьевки, вы можете прочитать ниже

14:20. Итак, начинается жребий первой корзины.

14:25. Арсенал, Тоттенхэм, Рома и другие гранды получили свои группы. Теперь вторая корзина.

Результаты жеребьевки

Группа A

1."Рома" (Италия)

2."Янг Бойз" (Швейцария)

3.

4. Группа B

1."Арсенал" (Англия)

2."Рапид" В (Австрия)

3.

4. Группа C

1."Байер" (Германия)

2."Славия" П (Чехия)

3.

4. Группа D

1."Бенфика" (Португалия)

2."Стандард" (Бельгия)

3.

4. Группа E

1.ПСВ (Нидерланды)

2.ПАОК (Греция)

3.

4. Группа F

1."Наполи" (Италия)

2."Реал Сосьедад" (Испания)

3.

4. Группа G

1."Брага" (Португалия)

2."Лестер" (Англия)

3.

4. Группа H

1."Селтик" (Шотландия)

2."Спарта" П (Чехия)

3.

4. Группа I

1."Вильярреал" (Испания)

2."Карабах" (Азербайджан)

3.

4. Группа J

1."Тоттенхэм" (Англия)

2."Лудогорец" (Болгария)

3.

4. Группа K

1.ЦСКА (Россия)

2."Динамо" З (Хорватия)

3.

4. Группа L

1."Гент" (Бельгия)

2."Црвена Звезда" (Сербия)

3.

4.

На групповом этапе ЛЕ сыграет 48 команд. По три команды делегировали Англия, Испания, Италия, Чехия, Австрия, Нидерланды и Бельгия. Франция, Германия, Португалия, Шотландия, Хорватия, Греция, Израиль и Хорватия будут представлены двумя командами. Украина, Турция, Кипр, Швейцария, Сербия, Норвегия, Азербайджан, Румыния, Польша, Ирландия и Россия сыграют на турнире одной командой.

Перед жеребьевки все команды были распределены по четырем корзинам согласно клубному рейтингу УЕФА. В каждой из 12 групп в итоге окажется по одной команде из каждой корзины. При этом традиционно в одной группе не могут быть команды из одной ассоциации. Также «Заря», которая попала в четвертую корзину, не сможет пересечься с представителем России из-за оккупации Крыма и развязанной на Донбассе войны.

Состав корзин

Третья корзина Четвертая корзина "Гранада" (Испания)

"Милан" (Италия)

АЗ (Нидерланды)

"Фейеноорд" (Нидерланды)

АЕК (Греция)

"Маккаби" Т.-А. (Израиль)

"Рейнджерс" (Шотландия)

"Мольде" (Норвегия)

"Хоффенхайм" (Германия)

ЛАСК (Австрия)

"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль)

ЧФР "Клуж" (Румыния) "Заря" (Украина)

"Ницца" (Франция)

"Лилль" (Франция)

"Риека" (Хорватия)

"Дандолк" (Ирландия)

"Слован" Л (Чехия)

"Антверпен" (Бельгия)

"Лех" (Польша)

"Сивасспор" (Турция)

"Вольфсбергер" (Австрия)

"Омония" (Кипр)

ЦСКА С (Болгария)

Добавим, что УЕФА сформировало некоторые пары клубов из одной ассоциации, чтобы они начинали свои матчи в разное время (базовое - 19:55 и 22:00). Как это действует: если клуб из такой пары попадает в группу A, B, C, D, E или F, то другой клуб из этой пары, когда к нему приходит жребий, автоматически попадает в первую не занятую из групп G, H, I, J, K или L.

Итак, сформированы следующие пары

"Арсенал" и "Тоттенхэм"

"Наполи" и "Милан"

"Бенфика" и "Брага"

"Байер" и "Хоффенхайм"

"Вильяреал" и "Реал Сосьедад"

"Гент" и "Стандард"

ПСВ и "Фейеноорд"

"Селтик" и "Рейнджерс"

"Динамо" Загреб и "Риека"

"Спарта" Прага и "Славия" Прага

"Лудогорец" и ЦСКА София

"Рапид" Вена и ЛАСК

ПАОК и АЕК

"Маккаби" Тель-Авив и "Хапоэль" Беэр-Шева

"Лилль" и "Ницца"

Даты туров группового этапа Лиги Европы