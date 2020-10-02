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Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: текстовая онлайн трансляция

Лига Европы
(2 голосов)

Заря узнает соперника

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: текстовая онлайн трансляция
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 октября, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы. В турнире примет участие и представитель от Украины - бронзовый призер прошлого чемпионата луганская «Заря». Начало церемонии - в 14:00 по киевскому времени. С этого момента в этой же статье UA-Футбол начнет вести текстовую трансляцию жеребьевки.

Текстовая трансляция

14:00. Итак, мы начинаем. Педру Пинту объявляет порядок процедуры, а также напоминает, что сегодня будет назван лучший футболист Лиги Европы прошлого сезона

14:05. УЕФА как всегда подготовил очень эффектный ролик о прошлом турнире. Конечно же, в нем много "Шахтера", который, напомни, дошел до полуфинала.

14:09. Лучшим футболистом ЛЕ сезона 2019/20 становится форвард "Интера" Ромелу Лукаку, который в каждом матче отметился по крайней мере одним голом. Он опередил Эвера Банегу из "Севильи" и Бруну Фернандеша из "Манчестер Юнайтед".

14:12. Тянуть жребий сегодня будет легенда итальянского футбола, бывший защитник "Наполи" и "Ювентуса" Чиро Феррара.

14:15. Джорджо Маркетти напоминает, что финал Лиги Европы состоится в Польше в Гданске

14:16. О том, как будет проходить процедура жеребьевки, вы можете прочитать ниже

14:20. Итак, начинается жребий первой корзины.

14:25. Арсенал, Тоттенхэм, Рома и другие гранды получили свои группы. Теперь вторая корзина.

Результаты жеребьевки
Группа A
1."Рома" (Италия)
2."Янг Бойз" (Швейцария)
3.
4.		 Группа B
1."Арсенал" (Англия)
2."Рапид" В (Австрия)
3.
4.		 Группа C
1."Байер" (Германия)
2."Славия" П (Чехия)
3.
4.
Группа D
1."Бенфика" (Португалия)
2."Стандард" (Бельгия)
3.
4.		 Группа E
1.ПСВ (Нидерланды)
2.ПАОК (Греция)
3.
4.		 Группа F
1."Наполи" (Италия)
2."Реал Сосьедад" (Испания)
3.
4.
Группа G
1."Брага" (Португалия)
2."Лестер" (Англия)
3.
4.		 Группа H
1."Селтик" (Шотландия)
2."Спарта" П (Чехия)
3.
4.		 Группа I
1."Вильярреал" (Испания)
2."Карабах" (Азербайджан)
3.
4.
Группа J
1."Тоттенхэм" (Англия)
2."Лудогорец" (Болгария)
3.
4.		 Группа K
1.ЦСКА (Россия)
2."Динамо" З (Хорватия)
3.
4.		 Группа L
1."Гент" (Бельгия)
2."Црвена Звезда" (Сербия)
3.
4.

На групповом этапе ЛЕ сыграет 48 команд. По три команды делегировали Англия, Испания, Италия, Чехия, Австрия, Нидерланды и Бельгия. Франция, Германия, Португалия, Шотландия, Хорватия, Греция, Израиль и Хорватия будут представлены двумя командами. Украина, Турция, Кипр, Швейцария, Сербия, Норвегия, Азербайджан, Румыния, Польша, Ирландия и Россия сыграют на турнире одной командой.

Перед жеребьевки все команды были распределены по четырем корзинам согласно клубному рейтингу УЕФА. В каждой из 12 групп в итоге окажется по одной команде из каждой корзины. При этом традиционно в одной группе не могут быть команды из одной ассоциации. Также «Заря», которая попала в четвертую корзину, не сможет пересечься с представителем России из-за оккупации Крыма и развязанной на Донбассе войны.

Состав корзин
Третья корзина Четвертая корзина
"Гранада" (Испания)
"Милан" (Италия)
АЗ (Нидерланды)
"Фейеноорд" (Нидерланды)
АЕК (Греция)
"Маккаби" Т.-А. (Израиль)
"Рейнджерс" (Шотландия)
"Мольде" (Норвегия)
"Хоффенхайм" (Германия)
ЛАСК (Австрия)
"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль)
ЧФР "Клуж" (Румыния)		 "Заря" (Украина)
"Ницца" (Франция)
"Лилль" (Франция)
"Риека" (Хорватия)
"Дандолк" (Ирландия)
"Слован" Л (Чехия)
"Антверпен" (Бельгия)
"Лех" (Польша)
"Сивасспор" (Турция)
"Вольфсбергер" (Австрия)
"Омония" (Кипр)
ЦСКА С (Болгария)

Добавим, что УЕФА сформировало некоторые пары клубов из одной ассоциации, чтобы они начинали свои матчи в разное время (базовое - 19:55 и 22:00). Как это действует: если клуб из такой пары попадает в группу A, B, C, D, E или F, то другой клуб из этой пары, когда к нему приходит жребий, автоматически попадает в первую не занятую из групп G, H, I, J, K или L.

Итак, сформированы следующие пары

  • "Арсенал" и "Тоттенхэм"
  • "Наполи" и "Милан"
  • "Бенфика" и "Брага"
  • "Байер" и "Хоффенхайм"
  • "Вильяреал" и "Реал Сосьедад"
  • "Гент" и "Стандард"
  • ПСВ и "Фейеноорд"
  • "Селтик" и "Рейнджерс"
  • "Динамо" Загреб и "Риека"
  • "Спарта" Прага и "Славия" Прага
  • "Лудогорец" и ЦСКА София
  • "Рапид" Вена и ЛАСК
  • ПАОК и АЕК
  • "Маккаби" Тель-Авив и "Хапоэль" Беэр-Шева
  • "Лилль" и "Ницца"
Даты туров группового этапа Лиги Европы
  • 1-й тур - 22 октября
  • 2-й тур - 29 октября
  • 3-й тур - 5 ноября
  • 4-й тур - 26 ноября
  • 5-й тур - 3 декабря
  • 6-й тур - 10 декабря
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В статье: Заря (Луганск) Арсенал (Лондон) Лига Европы жеребьевка Тоттенхэм (Лондон) Милан
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Комментарии (4)
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BigGar (Княгинин (Луганськ))
02.10.2020 в 14:25
хочу группу L
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Serhiy (Киев)
02.10.2020 в 14:11
Селтік, Клуж, ЛАСК
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Lion Killer (Львів)
02.10.2020 в 14:10
цікаво, чи буде як і з жеребкуванням в лч :)
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Siren05 (Мариуполь)
02.10.2020 в 13:36
Гент, Карабах, Мольде. Может быть хоть Заре повезёт с жребием?
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