Футболист Интера стал лучшим игроком Лиги Европы сезона 2019/2020

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку объявлен лучшим игроком прошлого сезона Лиги Европы.

27-летний форвард итальянского клуба и сборной Бельгии получил 270 баллов. Лукаку закончил сезон с 34 голами во всех соревнованиях за сезон, а в Лиге Европы у него на счету 7 голов и 2 ассиста.

На втором месте оказался Бруну Фернандеш (Спортинг / Манчестер Юнайтед) - 128 баллов, дальше места распределились следующим образом:

Эвер Банега (Севилья) - 118

Люк де Йонг (Севилья) - 64

Хесус Навас (Севилья) - 59

Лукас Окампос (Севилья) - 39

Кай Хаверц (Байер) - 17

Диего Карлос (Севилья) - 9

Адама Траоре (Вулверхэмптон) - 8

Жюль Кунде (Севилья) - 7 очков

Лучшего игрока сезона выбирали 48 тренеров клубов, участвовавших в групповом этапе ЛЕ прошлого сезона и 55 спортивных журналистов.