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Футболист Интера стал лучшим игроком Лиги Европы сезона 2019/2020
Безапелляционно
Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку объявлен лучшим игроком прошлого сезона Лиги Европы.
27-летний форвард итальянского клуба и сборной Бельгии получил 270 баллов. Лукаку закончил сезон с 34 голами во всех соревнованиях за сезон, а в Лиге Европы у него на счету 7 голов и 2 ассиста.
На втором месте оказался Бруну Фернандеш (Спортинг / Манчестер Юнайтед) - 128 баллов, дальше места распределились следующим образом:
- Эвер Банега (Севилья) - 118
- Люк де Йонг (Севилья) - 64
- Хесус Навас (Севилья) - 59
- Лукас Окампос (Севилья) - 39
- Кай Хаверц (Байер) - 17
- Диего Карлос (Севилья) - 9
- Адама Траоре (Вулверхэмптон) - 8
- Жюль Кунде (Севилья) - 7 очков
Лучшего игрока сезона выбирали 48 тренеров клубов, участвовавших в групповом этапе ЛЕ прошлого сезона и 55 спортивных журналистов.
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