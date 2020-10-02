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Футболист Интера стал лучшим игроком Лиги Европы сезона 2019/2020

Лига Европы
(1 голосов)

Безапелляционно

Футболист Интера стал лучшим игроком Лиги Европы сезона 2019/2020
Новина українською

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку объявлен лучшим игроком прошлого сезона Лиги Европы.

27-летний форвард итальянского клуба и сборной Бельгии получил 270 баллов. Лукаку закончил сезон с 34 голами во всех соревнованиях за сезон, а в Лиге Европы у него на счету 7 голов и 2 ассиста.

На втором месте оказался Бруну Фернандеш (Спортинг / Манчестер Юнайтед) - 128 баллов, дальше места распределились следующим образом:

  • Эвер Банега (Севилья) - 118
  • Люк де Йонг (Севилья) - 64
  • Хесус Навас (Севилья) - 59
  • Лукас Окампос (Севилья) - 39
  • Кай Хаверц (Байер) - 17
  • Диего Карлос (Севилья) - 9
  • Адама Траоре (Вулверхэмптон) - 8
  • Жюль Кунде (Севилья) - 7 очков

Лучшего игрока сезона выбирали 48 тренеров клубов, участвовавших в групповом этапе ЛЕ прошлого сезона и 55 спортивных журналистов.

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В статье: Ромелу Лукаку Лига Европы Интер (Милан)
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Источник:
УЄФА

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