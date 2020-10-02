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Заря узнала соперников на групповом этапе Лиги Европы

Лига Европы
(6 голосов)

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Заря узнала соперников на групповом этапе Лиги Европы
UA-Футбол
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Луганская "Заря" узнала команды, с которыми встретится на групповом этапе Лиги Европы.

Итак, единственный представитель Украины на этой стадии турнира попал в группу G.

  1. "Брага"
  2. "Лестер Сити"
  3. АЕК
  4. "Заря" Луганск
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Напомним, что групповой этап ЛЕ стартует 22 октября, а завершится 10 декабря. По две лучшие команды каждой группы выходят 1/16 финала. Две худшие каждого квартета - завершают еврокубковый вояж в нынешнем сезоне.

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) Брага Лестер Сити
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(6 голосов)
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Комментарии (40)
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progres (Луцьк)
02.10.2020 в 15:56
Лестер явний фаворит. А з Брагою та АЕКом Зоря може поборотись. Удачі нашим мужикам!
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0
0
Bonus (Львів)
02.10.2020 в 16:51
Згоден, але якщо ще й Лестер зробить ставку на АПЛ, то і з його дублерами теж можна грати на перемогу.
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0
0
Djon (Киев)
02.10.2020 в 15:37
Еще с греками можно пободаться. А вот с португеями и бритами в ряд ли что-то выйдет. Посмотрим. В любом случае желаю Заре удачи.
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0
-1
royalstas (Вінниця)
02.10.2020 в 15:45
Кажись не так давно Брагу проходили в кваліфікації, Вернидуб зміг чому б і Скрипнику ні?
Ответить
+2
0
viajador (село Ригачка)
02.10.2020 в 15:29
Зорі мусово виходити з групи в 1/16.
Ответить
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.10.2020 в 15:32
-при?
Ответить
+1
-2
avatar
okolegko (Київ)
02.10.2020 в 15:41
Цікаво, хто ж їх примусить... Може Усика запросити?
+1
-2
viajador (село Ригачка)
02.10.2020 в 17:06
Мусово! І крапка!!!
0
0
avatar
beatles (Крижопіль)
02.10.2020 в 15:19
ППортугальців ми вже бачили, ще й не раз, а вот Лестеру в Україні ще не булоооо... А Греки - то майже наши хлопці, вот якби ж вони ще москалей би обігрували, то зовсім би ім ціни не було б!
Ответить
+2
0
royalstas (Вінниця)
02.10.2020 в 15:46
Особливо коли я ставив на паок сто баксів проти краснодара)
Ответить
+2
0
ALEXEY5555 (Черкаси)
02.10.2020 в 15:19
Когда телевизионные каментаторы начинают рассуждать кто лучьше для нас,то обязательно попадаются самые сильные,что с ДК,что с Кротами,что с Зарёй
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+2
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
02.10.2020 в 16:01
То есть всегда?)
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
02.10.2020 в 15:17
Норм, но и не фарт. Нет определённого аутсайдера.
Ответить
+4
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.10.2020 в 15:32
Зоря?
Ответить
+2
-5
Technical
02.10.2020 в 15:12
У АЕКа, Браги та Зорі - рівні шанси на 2 позицію
Ответить
+4
-1
royalstas (Вінниця)
02.10.2020 в 15:49
Ти напевно не прикидаєш бюджети команд. В теорії поборотись можна як в чемпіонаті Зоря бореться проти Шахти і Динамо але на практиці не завжди навіть 3тє....
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+1
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
02.10.2020 в 15:10
нормальная группа, только Лестер выглядит непроходимым, но думаю лисички подзабьют на групповой этап и будут играть полурезервом, а включатся уже где то в 1/8. В любом случае с этой группы можно выходить.
Ответить
+4
0
avatar
beatles (Крижопіль)
02.10.2020 в 15:16
полурезерв у Лестера - это примерно Шахтер)))))
Ответить
+1
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.10.2020 в 15:32
Полурезерв у Лестера - це Вест Хем.
+1
0
royalstas (Вінниця)
02.10.2020 в 15:50
Ти хочеш сказати Вест Хем слабший Зорі?
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.10.2020 в 16:25
Хочу сказати, що нинішній Зорі далеко навіть до Десни.
0
0
Footballhead (м. Чернігів)
02.10.2020 в 15:21
Лестер з першого місця вийде в півноги. Зорі треба за другу путівку боротися. Ґрупа не непрохідна, але при цьому непередбачувана: здивувати може кожен.
Ответить
+4
0
Footballhead (м. Чернігів)
02.10.2020 в 15:05
Важка ґрупа була би, якби замість Браґи і АЕКа були Бенфіка і Мілан. Дуже хороша за легкістю і водночас бойова ґрупа. Проходити можна і треба, АЕК і Браґа по складу на рівні з Зорею.
Ответить
+4
-1
avatar
hec (Луганск)
02.10.2020 в 15:04
Хорошая группа. Жду все три наши команды весной в еврокубках.
Ответить
+3
-1
royalstas (Вінниця)
02.10.2020 в 15:52
ніт)
Ответить
0
0
royalstas (Вінниця)
02.10.2020 в 15:02
Добре що якось оменули групу F хоча саме в ню мали попасти комп відвів від групи смерті але і ця не подарунок. Жаль що з другого кошику сама сильна команда дісталась нам але не все так погано. Досить сильні і рівні суперники, сподіваємось на ротацію від англійців. І віримо у Скрипника та команду, матчі будуть цікаві.
Ответить
+1
0
avatar
okolegko (Київ)
02.10.2020 в 15:44
В "ню" потрапити ще треба постаратися
Ответить
0
0
royalstas (Вінниця)
02.10.2020 в 15:53
окей в "неї")
0
0
Comment06 (Украина)
02.10.2020 в 15:02
Средняя группа, есть и посильнее. С учетом опыта и уровня игры задача- выходить в весну. Невыход- однозначно, неудача.
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+4
0
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simargl (Чернигов)
02.10.2020 в 14:52
Да уж... Жеребьёвка однотипная для всех наших команд . Надо выходить и играть. Тяжело будет с Лестером, остальные чуть проще. Но все не подарок.
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+5
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.10.2020 в 15:33
Логічно: вийти на поле...
Ответить
0
-1
Камонплей
02.10.2020 в 14:52
На первый взгляд греки приятный вариант, но с другой стороны они только что вздернули вольфсбург. В целом группа ровная и непредсказуемая. Многое будет зависеть от подготовки и мотивации.
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+4
0
avatar
Prideman (Lviv)
02.10.2020 в 14:46
Важка група
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+2
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
02.10.2020 в 14:44
та норм. из первой корзины вообще потянули лучший вариант. из второй канеш хотелось бы кого-то из чехов или балканцев, но то таке
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+3
-1
FC Energy (Новая Каховка)
02.10.2020 в 14:43
Не самый сложный, но и не самый простой вариант. Брага по силам, греки тоже. Лестер вероятно резервом выйдет.
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+4
0
avatar
Saturn (Киев)
02.10.2020 в 14:43
Могло быть и хуже
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+1
-2
1_Rui_3 (Винница)
02.10.2020 в 14:44
Могло быть и лучше
Ответить
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
02.10.2020 в 14:45
могло быть и лучше, и хуже, но однозначно лучше чем у ДК и Шахты
+4
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.10.2020 в 15:33
У логіці ж не відмовиш...)
0
-1
1_Rui_3 (Винница)
02.10.2020 в 14:42
Ну за чтооо
Ответить
0
-1


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