Лига Европы
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Заря узнала соперников на групповом этапе Лиги Европы
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Луганская "Заря" узнала команды, с которыми встретится на групповом этапе Лиги Европы.
Итак, единственный представитель Украины на этой стадии турнира попал в группу G.
- "Брага"
- "Лестер Сити"
- АЕК
- "Заря" Луганск
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Напомним, что групповой этап ЛЕ стартует 22 октября, а завершится 10 декабря. По две лучшие команды каждой группы выходят 1/16 финала. Две худшие каждого квартета - завершают еврокубковый вояж в нынешнем сезоне.
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Комментарии (40)
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Bonus (Львів)
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royalstas (Вінниця)
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viajador (село Ригачка)
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okolegko (Київ)
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viajador (село Ригачка)
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beatles (Крижопіль)
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ALEXEY5555 (Черкаси)
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
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Footballhead (м. Чернігів)
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royalstas (Вінниця)
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simargl (Чернигов)
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