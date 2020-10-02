Заре досталась не самая приятная группа. Мнение редакции UA-Футбол на жеребьёвку ЛЕ

Конечно, у многих были не самые радужные ожидания от жеребьевки Лиги Европы на фоне вчерашнего кошмара в ЛЧ. Тем более, что Виктор Скрипник только создает по сути новую команду и не факт, что успеет это сделать до конца октября, когда и стартует групповой раунд Лиги Европы.

Но пронесло, считаю, что минимум по первой и третьей корзине нам повезло, а однозначным фаворитом группы, если проявит должное отношение к турниру конечно, должен становиться "Лестер". Португальцы провально стартовали во внутреннем чемпионате, хоть и продублировали результат той же "Зари" (две "баранки"). Также команда Карлуша Карвальяла не проходила квалификацию, а значит в плане игрового тонуса на конец октября точно не будет иметь перевеса на фоне луганчан.

Греки как раз свой чемпионат начали без сбоев - две уверенные победы на старте. Но команда Чигринского и без того была бы "Заре" по зубам. На фоне вероятного соперничества с "Миланом" или "Хоффенхаймом" из этой корзины АЕК не рассматривался даже в топ-5 нежелаемых вариантов.

Полной малиной можно было бы считать группу для украинского клуба, если бы из второй корзины вместо "Лестера" вытащили условный "Карабах", либо чешскую "Спарту". Ну тут уж мы не имеем права гневить силы природы. Группа "рабочая" и подопечные Скрипника имеют все шансы на еврокубковую весну! Осталось лишь избавиться от самоуспокоения по причине решения задачи наполнения клубного бюджета на год, а попытаться все же перевыполнить ее и еще немного подзаработать в еврокубках...

Прогноз: второе место после "Лестера" и выход из группы (7-8 очков). Артур Кисляченко

Как житель Запорожской области, я с особым нетерпением ждал жеребьевку Лиги Европы именно для "Зари". Ведь УЕФА аккредитовала "Славутич-Арену" на матчи группы, а значит "Заря" могла привести в город достаточно интересные и именитые команды. Ведь, как ни крути, но запорожцы все еще слабо ходят на "Зарю", как команду, а ходят на имя соперника луганчан. Именно поэтому жеребьевка ожидалась с особым интересом. Именно поэтому хотелось именитых соперников: условные "Арсенал", "Милан", "Селтик", "Фейеноорд" или "Тоттенхэм". Конечно, есть серьезные опасения, что COVID-19 влезет снова и матчи будут проходить без зрителей, но в это не хотелось верить еще больше, чем в то, что "Заря" не выйдет из группы.

В итоге, когда "Заре" выпала группа с "Брагой", "Лестером" и АЕК, я даже был несколько разочарован. Не самые громкие имена, разве что Варди, да Чигринский. Но, хотелось, в общем, большего.

Who will top Group G? ????#UELdraw — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 2, 2020

Ну, а шансы… Даже в данной группе я у "Зари" вижу их немного. И дело не в том, что соперники сильнее, а в том, что "Заря" нынешний сезон начала не лучшим образом, и непонятно, как долго в него будет вкатываться. Ну и главное - короткая скамейка луганчан и просто убийственный календарь группы (6 матчей на полтора месяца). Дальние перелеты в Британию и Португалию, плюс еще и внутренний чемпионат. Думаю, вытянуть такой график в ее нынешнем состоянии "Заря" не сможет. Поэтому прогноз – борьба за 3-е место. Вполне вероятно, неудачная.

Жаль конечно, но не выходить из группы лучше с "Селтиком" и "Миланом", чем с "Брагой" и АЕК. Михаил Черныш

Из-за неудачи с попаданием в третью корзину, было изначально сложно рассчитывать на какой-то совсем уж легкий жребий. Но итоговый вариант все же нельзя назвать таким уж неприятным.

"Лестер" прекрасен под руководством Брендана Роджерса и буквально в последнем туре разобрал на запчасти "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. Но глубина состава "лис" все еще не поражает воображение и клуб моментально сконцентрируется на внутреннем первенстве, если станет понятно, что сил может не хватить. "Брага" провела крайне неровный сезон, сменив четырех (!!!) тренеров, а сейчас пришел и вовсе пятый наставник с прошлой осени. Плюс покинула клуб главная звезда Тринкао, еще зимой договорившийся с "Барселоной". АЕК ударно завершил прошлый сезон с Массимо Каррерой, но объективно по своему уровню это слабейший из соперников "Зари" и с командой Чигринского-Шахова можно и нужно сражаться.

А вот насколько настроенной играть на два фронта будет "Заря", которая тяжело стартовала в новом сезоне и разгромом "Львова" лишь смягчила картину - совсем другой вопрос. Егор Бобко

Нашему единственному представителю в Лиге Европы досталась не самая приятная группа из возможных. Бороться за выход будет действительно сложно, но достойно показать себя - вполне.

Из первой корзины действительно мог достаться куда более именитый соперник, однако не стоит недооценивать "Брагу". Это бронзовый призёр последнего чемпионата Португалии. В январе они выдали невероятный ран, выиграв 9 из 10 матчей лиги, последовательно обыграв всех трёх грандов Португалии. А после "Порту" и "Спортинг" были затем еще раз обыграны уже на пути к победе в Кубке Лиги. Впоследствии главного тренера и творца этого успеха Рубена Аморима переманил "Спортинг", однако команда все же очень боеспособна.

О "Лестере" же и говорить нечего – это коллектив, который боролся за попадание в Лигу Чемпионов в АПЛ до самого последнего тура в прошлом сезоне. Эту кампанию они начали не менее впечатляюще, временно возглавив чемпионат после трех туров. Вряд ли стоит ожидать, что Брендан Роджерс будет выставлять основной состав на ЛЕ, однако все равно уровень игроков будет просто несопоставимым.

Что касается АЕК, то это будут два единственных матча, в которых "Заре" удастся реально побороться за очки и показать себя. Греческий клуб привык играть первым номером, что сыграет лишь на руку прессинг-машине Скрипника. А присутствие Евгения Шахова и Дмитрия Чигринского лишь украсит матч для украинского зрителя.

Прогноз: Успехом для нашей команды стал бы финиш на третьем месте. "Заря" может создать проблемы "Браге", а также попытаться забрать 2-4 очка в играх с АЕК. Владимир Зуев

Еврокубковый жребий в этом году предоставил украинским клубам далеко не самых простых соперников (мягко сказано). Вот и луганская "Заря" получила своих оппонентов по групповому этапу Лиги Европы. Команда Виктора Скрипника смотрится явным аутсайдером в своей группе: "Брага" - очень опытный еврокубковий боец, а "лисы" Брендана Роджерса - сами по себе монолитная и качественная команда (5-е место в АПЛ говорит о многом). По сути главную свою задачу в еврокубках "Заря" уже выполнила - команда попала в групповой этап и наполнила финансовый бюджет на текущий сезон. Шансы разве что есть з греческим АЕК, за который выступают украинцы Чигринский и Шахов. Только вот третья позиция в групповом раунде Лиги Европы все равно ничего не дает в рамках турнирных перспектив.

Ожидаемо, что украинский коллектив сделает ставку на достижение результатов в чемпионате Украины, а в Европе будет по-сути "отбывать номер", у команды попросту не хватает опыта выступлений на таком уровне и кадровых запасов для борьбы на два фронта. Да, подопечные Скрипника будут "биться-бороться", но скорее всего, увы, получится сценарий прошлогодней кампании "Александрии" в ЛЕ - парочка ярких матчей, но не более.