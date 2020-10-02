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Гендир Зари: Нам вполне по силам выйти из этой группы

Лига Европы
(1 голосов)

В Заре настроены оптимистично

Гендир Зари: Нам вполне по силам выйти из этой группы
Новина українською

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов в эфире ТК Футбол прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы, по результатам которой в соперники луганчанам достались "Брага", "Лестер" и АЕК.

"Команды довольно сильного уровня. Хорошая группа, постараемся из нее выйти. Со всеми командами будем бороться.

Не хочу комментировать силу соперников, больше о них знает Виктор Скрипник. Нам вполне по силам выйти из этой группы", - сказал Оганов.

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В статье: Заря (Луганск) Станислав Оганов
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Димон1983
02.10.2020 в 17:34
100% согласен Заре посилам даже с 1 места
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