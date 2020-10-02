Лига Европы
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Гендир Зари: Нам вполне по силам выйти из этой группы
В Заре настроены оптимистично
Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов в эфире ТК Футбол прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы, по результатам которой
"Команды довольно сильного уровня. Хорошая группа, постараемся из нее выйти. Со всеми командами будем бороться.
Не хочу комментировать силу соперников, больше о них знает Виктор Скрипник. Нам вполне по силам выйти из этой группы", - сказал Оганов.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (1)
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Димон1983
02.10.2020 в 17:34
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