Гендир Зари: Нам вполне по силам выйти из этой группы

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов в эфире ТК Футбол прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы, по результатам которой в соперники луганчанам достались "Брага", "Лестер" и АЕК.

"Команды довольно сильного уровня. Хорошая группа, постараемся из нее выйти. Со всеми командами будем бороться.

Не хочу комментировать силу соперников, больше о них знает Виктор Скрипник. Нам вполне по силам выйти из этой группы", - сказал Оганов.