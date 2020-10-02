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Тренер Браги: Лестер - фаворит группы. Остальные три команды будут бороться за вторую путевку

Лига Европы
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Карлуш Карвальял отреагировал на жеребьевку группового этапа Лиги Европы

Тренер Браги: Лестер - фаворит группы. Остальные три команды будут бороться за вторую путевку
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Наставник "Браги" Карлуш Карвальял поделился своим мнением о результатах жеребьевки группового раунда Лиги Европы, в котором португальцам в соперники достались "Лестер", "Заря" и АЕК.

"Есть то что есть, на сегодняшний день это три сильных команды.

"Лестер" - очень сильная команда, которая недавно обыграла "Манчестер Сити", забив ему пять голов. Это команда, которую я хорошо знаю, и у нее большой потенциал. На мой взгляд, они – входят в борьбу как фаворит группы.

Затем идут три команды, которые поборются за выход из группы. АЕК - хорошая команда, которая борется за титул и в которой играет много португальцев. "Заря" - очень качественная команда, у которой есть история взаимоотношений с "Брагой".

Это будет интересная группа, мы будем идти игра за игрой и пытаться брать по три очка в каждой игре" — цитирует тренера официальный сайт "Браги".

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В статье: Заря (Луганск) "Лестер Сити" Брага Карлуш Карвальял
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