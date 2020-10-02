Лига Европы
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Юрченко: Надеемся продолжить выступления в Лиге Европы и после зимы
Интересная группа, из которой можно выходить
Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы, по результатам которой
"Хорошая и интересная группа у нас получилась. Серьёзные соперники. Интересно будет с ними сыграть.
Целый год мы шли к групповому этапу и вот теперь есть шанс проявить себя. И после зимы мы надеемся продолжить выступления в Лиге Европы. Всё решится на футбольном поле", - сказал Юрченко.
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Источник:ФК Заря
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02.10.2020 в 23:33
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