Юрченко: Надеемся продолжить выступления в Лиге Европы и после зимы

Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы, по результатам которой в соперники луганчанам достались "Брага", "Лестер" и АЕК.

"Хорошая и интересная группа у нас получилась. Серьёзные соперники. Интересно будет с ними сыграть.

Целый год мы шли к групповому этапу и вот теперь есть шанс проявить себя. И после зимы мы надеемся продолжить выступления в Лиге Европы. Всё решится на футбольном поле", - сказал Юрченко.