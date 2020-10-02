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Юрченко: Надеемся продолжить выступления в Лиге Европы и после зимы

Лига Европы
(1 голосов)

Интересная группа, из которой можно выходить

Юрченко: Надеемся продолжить выступления в Лиге Европы и после зимы
Новина українською

Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы, по результатам которой в соперники луганчанам достались "Брага", "Лестер" и АЕК.

"Хорошая и интересная группа у нас получилась. Серьёзные соперники. Интересно будет с ними сыграть.

Целый год мы шли к групповому этапу и вот теперь есть шанс проявить себя. И после зимы мы надеемся продолжить выступления в Лиге Европы. Всё решится на футбольном поле", - сказал Юрченко.

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В статье: Заря (Луганск) Владлен Юрченко
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (1)
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ytcnjh (vtk)
02.10.2020 в 23:33
Молодец УДАЧИ ВАМ МУЖИКИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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