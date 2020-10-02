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Заря начнет свой европоход выездным матчем с Лестером. Расписание матчей луганчан в группе

Лига Европы
(2 голосов)

Спаренные матчи с АЕКом

Заря начнет свой европоход выездным матчем с Лестером. Расписание матчей луганчан в группе
Новина українською

Стало известно расписание матчей Зари в группе Лиги Европы.

Луганчане начнут свой еврокубковый поход домашним матчем с Лестером, а закончат группу выездным поединком с Брагой. Спаренные матчи у луганчан будут с АЕКом

Полное расписание матчей Зари в своей группе:

  • Лестер – Заря – 22 октября, 22:00
  • Заря – Брага – 29 октября, 19:55
  • Заря – АЕК – 5 ноября, 22:00
  • АЕК – Заря – 26 ноября, 19:55
  • Заря – Лестер – 3 декабря, 19:55
  • Брага – Заря – 10 декабря, 22:00
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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) "Лестер Сити" Брага
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Комментарии (1)
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Димон1983
02.10.2020 в 23:05
О и начнёт Зоряс победы
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