Лига Европы
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Заря начнет свой европоход выездным матчем с Лестером. Расписание матчей луганчан в группе
Спаренные матчи с АЕКом
Стало известно расписание матчей
Луганчане начнут свой еврокубковый поход домашним матчем с Лестером, а закончат группу выездным поединком с Брагой. Спаренные матчи у луганчан будут с АЕКом
Полное расписание матчей Зари в своей группе:
- Лестер – Заря – 22 октября, 22:00
- Заря – Брага – 29 октября, 19:55
- Заря – АЕК – 5 ноября, 22:00
- АЕК – Заря – 26 ноября, 19:55
- Заря – Лестер – 3 декабря, 19:55
- Брага – Заря – 10 декабря, 22:00
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Комментарии (1)
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Димон1983
02.10.2020 в 23:05
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