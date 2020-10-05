Лига Европы
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Скрипник: У Зари в еврокубках не такая страшная группа, как у Динамо и Шахтера
В этой группе все возможно
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире ТК "Футбол" прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы, по результатам которой
"Про группу скажу, что она не такая страшная, как у "Динамо" и "Шахтера". Там более сложные группы.
Мы будем стараться удачно выступить и набирать как можно больше очков. В этой группе все возможно. Явный лидер – "Лестер", но это будет потом", - сказал Скрипник.
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Источник:ТК Футбол
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