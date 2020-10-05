Скрипник: У Зари в еврокубках не такая страшная группа, как у Динамо и Шахтера

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире ТК "Футбол" прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы, по результатам которой в соперники луганчанам достались "Брага", "Лестер" и АЕК.

"Про группу скажу, что она не такая страшная, как у "Динамо" и "Шахтера". Там более сложные группы.

Мы будем стараться удачно выступить и набирать как можно больше очков. В этой группе все возможно. Явный лидер – "Лестер", но это будет потом", - сказал Скрипник.