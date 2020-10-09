Вместе с Гладким и Сайадом. Заря подала заявку на Лигу Европы

" Заря " подала официальную заявку на матч группового раунда Лиги Европы.

Всего в заявке луганчан на осеннюю часть турнира 26 игроков.

Вратари: Никола Василь, Никита Шевченко, Дмитрий Мацапура

Защитники: Максим Гречкин, Агрон Руфати, Виталий Вернидуб, Джоэль Абу-Ханна, Максим Агапов, Денис Фаворов

Полузащитники: Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Максим Лунев, Дмитрий Хомченовский, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев, Егор Назарина, Сергей Демченко, Дмитрий Поддубный, Владлен Юрченко, Андрейс Цыганикс

Нападающие: Михайло Перович, Александр Гладкий, Артем Громов, Даниил Алефиренко, Сергей Гринь, Аллахьяр Сайяд

Напомним, что в своей группе Заря сыграет с "Лестером", "Брагой" и АЕКом.