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Вместе с Гладким и Сайадом. Заря подала заявку на Лигу Европы
Всего в заявке 26 игроков
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Всего в заявке луганчан на осеннюю часть турнира 26 игроков.
Вратари: Никола Василь, Никита Шевченко, Дмитрий Мацапура
Защитники: Максим Гречкин, Агрон Руфати, Виталий Вернидуб, Джоэль Абу-Ханна, Максим Агапов, Денис Фаворов
Полузащитники: Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Максим Лунев, Дмитрий Хомченовский, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев, Егор Назарина, Сергей Демченко, Дмитрий Поддубный, Владлен Юрченко, Андрейс Цыганикс
Нападающие: Михайло Перович, Александр Гладкий, Артем Громов, Даниил Алефиренко, Сергей Гринь, Аллахьяр Сайяд
Напомним, что в своей группе Заря сыграет с "Лестером", "Брагой" и АЕКом.
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