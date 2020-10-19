Варди не сыграет в стартовом матче ЛЕ с Зарей

Основной нападающий "Лестера" Джейми Варди, скорее всего, не сыграет в матче 1-го тура Лиги Европы с " Зарей ". Об этом сообщил наставник "лис" Брендан Роджерс.

"Джейми, скорее всего, пропустит еврокубковую игру с "Зарей", но надеюсь, будет в порядке к матчу чемпионата на выходных.

Это его хроническая травма, проблемы, которые он испытывает на протяжении последних лет. Это проблемы с икроножной мышцей, которые преследуют его уже давно.

Это не так уж серьезно, но сейчас он испытывает заметные болевые ощущения, и мы вряд ли сможем себе позволить выставить его на матч в четверг. Но надеемся, что к выходным он будет в порядке", - сказал Роджерс.

Напомним, что "Лестер" сыграет с луганской "Зарей" в четверг 22 октября на "Кинг Пауэр".