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Варди не сыграет в стартовом матче ЛЕ с Зарей

Лига Европы
(1 голосов)

У форварда Лестера обострение старой травмы

Варди не сыграет в стартовом матче ЛЕ с Зарей
Новина українською

Основной нападающий "Лестера" Джейми Варди, скорее всего, не сыграет в матче 1-го тура Лиги Европы с "Зарей". Об этом сообщил наставник "лис" Брендан Роджерс.

"Джейми, скорее всего, пропустит еврокубковую игру с "Зарей", но надеюсь, будет в порядке к матчу чемпионата на выходных.

Это его хроническая травма, проблемы, которые он испытывает на протяжении последних лет. Это проблемы с икроножной мышцей, которые преследуют его уже давно.

Это не так уж серьезно, но сейчас он испытывает заметные болевые ощущения, и мы вряд ли сможем себе позволить выставить его на матч в четверг. Но надеемся, что к выходным он будет в порядке", - сказал Роджерс.

Напомним, что "Лестер" сыграет с луганской "Зарей" в четверг 22 октября на "Кинг Пауэр".

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В статье: Заря (Луганск) "Лестер Сити" Джейми Варди
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Комментарии (2)
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sawyer1936
19.10.2020 в 19:43
А что там слышно с домашними матчами в ЛЕ? Будут пускать на стадион?
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prockop4uck (Киев)
19.10.2020 в 19:12
Да и с ним у Лестера не было шансов))
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