Матч Заря - Лестер рассудит Стефани Фраппар

Назначена бригада арбитров и официальных лиц матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Лестер" - "Заря".

Арбитр встречи – Стефани Фраппар (Франция).

Ассистенты арбитра – Сириль Мюнье (Франция), Бенжамен Пажес (Франция).

4-й арбитр – Жоан Амель (Франция).

Делегат УЕФА – Эмиль Убиас (Чехия).

Судейский наблюдатель – Кирос Вассарас (Греция).

Напомним, что Фраппар в 2019 году стала первой женщиной в истории, которая судила матч уровня Суперкубка УЕФА между Ливерпулем и Челси. Также она работает на матчах чемпионата Франции.