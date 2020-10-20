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Матч Заря - Лестер рассудит Стефани Фраппар
Ранее она уже судила Суперкубок УЕФА
Назначена бригада арбитров и официальных лиц матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Лестер" - "Заря".
Арбитр встречи – Стефани Фраппар (Франция).
Ассистенты арбитра – Сириль Мюнье (Франция), Бенжамен Пажес (Франция).
4-й арбитр – Жоан Амель (Франция).
Делегат УЕФА – Эмиль Убиас (Чехия).
Судейский наблюдатель – Кирос Вассарас (Греция).
Напомним, что Фраппар в 2019 году стала первой женщиной в истории, которая судила матч уровня Суперкубка УЕФА между Ливерпулем и Челси. Также она работает на матчах чемпионата Франции.
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