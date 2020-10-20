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Матч Заря - Лестер рассудит Стефани Фраппар

Лига Европы
(1 голосов)

Ранее она уже судила Суперкубок УЕФА

Матч Заря - Лестер рассудит Стефани Фраппар
Новина українською

Назначена бригада арбитров и официальных лиц матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Лестер" - "Заря".

Арбитр встречи – Стефани Фраппар (Франция).

Ассистенты арбитра – Сириль Мюнье (Франция), Бенжамен Пажес (Франция).

4-й арбитр – Жоан Амель (Франция).

Делегат УЕФА – Эмиль Убиас (Чехия).

Судейский наблюдатель – Кирос Вассарас (Греция).

Напомним, что Фраппар в 2019 году стала первой женщиной в истории, которая судила матч уровня Суперкубка УЕФА между Ливерпулем и Челси. Также она работает на матчах чемпионата Франции.

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В статье: Заря (Луганск) "Лестер Сити" Лестер Сити
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Источник:
ФК Заря

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