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Заря перед Лестером сдала тесты на коронавирус. Все результаты негативные

Лига Европы
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Команда завтра вылетает в Британию

Заря перед Лестером сдала тесты на коронавирус. Все результаты негативные
Новина українською

Луганская "Заря" перед вылетом на матч Лиги Европы с "Лестером" прошла обязательное медицинское тестирование на коронавирус.

Вчера вся делегация "Зари", которая вылетает в Великобританию, прошла данное тестирование, сегодня же луганчане получили результаты и все они отрицательные.

Все игроки здоровы и готовы ко встрече с "Лестером".

Завтра в 11.00 "Заря" берёт курс на Великобританию.

Также отметим, что матч "Лестер" - "Заря" состоится в четверг 22 октября и начнется в 22:00.

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В статье: Заря (Луганск) "Лестер Сити" коронавирус
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Источник:
ФК Заря

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