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Заря перед Лестером сдала тесты на коронавирус. Все результаты негативные
Команда завтра вылетает в Британию
Луганская "
Вчера вся делегация "Зари", которая вылетает в Великобританию, прошла данное тестирование, сегодня же луганчане получили результаты и все они отрицательные.
Все игроки здоровы и готовы ко встрече с "Лестером".
Завтра в 11.00 "Заря" берёт курс на Великобританию.
Также отметим, что матч "Лестер" - "Заря" состоится в четверг 22 октября и начнется в 22:00.
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Источник:ФК Заря
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