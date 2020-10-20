Заря перед Лестером сдала тесты на коронавирус. Все результаты негативные

Луганская " Заря " перед вылетом на матч Лиги Европы с "Лестером" прошла обязательное медицинское тестирование на коронавирус.

Вчера вся делегация "Зари", которая вылетает в Великобританию, прошла данное тестирование, сегодня же луганчане получили результаты и все они отрицательные.

Все игроки здоровы и готовы ко встрече с "Лестером".

Завтра в 11.00 "Заря" берёт курс на Великобританию.

Также отметим, что матч "Лестер" - "Заря" состоится в четверг 22 октября и начнется в 22:00.