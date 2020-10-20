Играет сам и дает играть другим. UA-Футбол представляет соперника: Лестер Сити

Название клуба "Лестер" стало нарицательным в современном футболе. Метафорой успеха, победой Давида над Голиафом. В новейшей истории пока никому не удавалось повторить подвиг скромной команды с небольшим бюджетом и стать чемпионом в Топ-лиге, оставив за спиной множество грозных грандов. Спустя четыре года после триумфа "лисы" остаются серьезной силой в английском футболе, претендуя и на общеевропейское признание.

За последнее время "Лестер Сити" пережил сложные периоды, такое себе "падение с небес на землю". После чемпионского сезона подопечные Клаудио Раньери из "Принцессы" обратно превратились в "Золушку". Итальянский специалист был уволен по ходу чемпионата 2016/17, а команда финишировала только на 12-м месте. Затем два сезона подряд "Лестер" занимал девятое место, сменив двух наставников – Крейга Шекспира и Клода Пюэля. Только с приходом Брендана Роджерса в начале 2019-го клуб вернулся в борьбу за высокие места. Пусть и не за чемпионство, но итоговое пятое место в Премьер-лиге 2019/20 очень неплохое достижение.

"Лисы" в последнем сезоне собрали скальпы таких клубов как "Тоттенхэм" и "Арсенал", расписали две боевые ничьи с "Челси", до коронавирусной паузы "Лестер" выдал великолепный отрезок, сравнимый с сезоном 2015/16. Одна из самых громких викторий в прошлом чемпионате – разгром "Саутгемптона" 9:0 на его поле. Между прочим, это рекорд АПЛ.

В Кубке английской Лиги 2019 подопечные Роджерса вылетели на стадии полуфинала в напряженной борьбе с "Астон Виллой". В Кубке Англии "Челси" выбил "лис" на стадии четвертьфинала – 1:0. Из последних громких успехов "Лестера" - разгром "Манчестер Сити" 2:5 на "Этихад", правда, затем было два неожиданных поражения от "Вест Хэма" (0:3) и "Астон Виллы" (0:1).

Таким образом, на сегодняшний день "Лестер" это чуть больше, чем крепкий середняк английского футбола, но до гранда ему не хватает и финансов, и стабильности, и опыта. Особенно опыта европейских противостояний, и тут у "Зари" появляется незначительное, но все же преимущество. В Кубке УЕФА 1997/98 и 2000/01 выступал "Лестер", оба раза вылетев на первой же стадии турнира. А вот в Лиге Чемпионов 2016/17 "лисы" дошли до четвертьфинала. Группа тогда попалась команде Раньери вполне приемлемая – "Брюгге", "Порту", "Копенгаген". Затем в 1/8 финала "Лестер" прошел "Севилью" (1:2 и 2:0), и только "Атлетико" Мадрид остановило на тот момент чемпиона Англии (0:1 и 1:1).

С тех пор "Лестер" существенно изменился. Изменения эти в основном связанны с приходом в клуб Брендана Роджерса. Специалист из Северной Ирландии провел ряд экспериментов, а сейчас использует несколько основных тактических схем, в этом плане "лисы" довольно мобильны и могут легко перестраиваться от матча к матчу. С тремя центральными защитниками часто играет Роджерс, а фланговые беки больше сосредоточены на обороне, чем на атаках. Впрочем, схема 5-4-1 быстро может трансформироваться в наступательную 3-4-3. Не всегда это приносит результат, например, "Вест Хэм" воспользовался брешами в обороне "Сити" и разгромил его 3:0.

Тут же стоит отметить, что по ходу игры Роджерсу в редких случаях удается внести необходимые изменения. Резерв у команды вполне пристойный, особенно по сравнению с "Зарей", но Мэддисон, Ихеаначо, Перес или кто-то другой не всегда могут усилить "Лестер". Если что-то идет не так, переломить ход поединка сложно. Даже если рассматривать матч с "Ман Сити", когда "лисы" пропустили первыми, долго ничего не получалось, а повернуть игру в правильное русло смог только лидер команды. Неизменным остается одно – главная ударная сила "лис" Джейми Варди продолжает забивать и тянуть команду на себе.

В прошлом сезоне Варди с 23-мя голами стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги. Пять голов форвард забил в новом чемпионате, хотя четыре из них с пенальти. С высокой вероятностью Джейми не сыграет в первом туре Лиги Европы и это однозначно большой плюс для "Зари".

Характерная особенность современного "Лестера" то, что команда играет сама, старается много атаковать, но и позволяет играть соперникам. Не безгрешны "лисы" в обороне, пропускают достаточно много, однако забивают еще больше.

В этом сезоне в шести матчах (АПЛ + Кубок лиги) десять пропущенных мячей при 12 забитых. Только "Вест Бромвич" не мог забить команде Роджерса (3:0). В прошлом чемпионате у "Лестера" 13 "сухих матчей". При этом особенностью соперника "Зари" по Лиге Европы является кураж в атаке (за это команду и любят болельщики), если "лисы" поймают свою игру, остановить их очень непросто – подтверждение этому восемь разгромов в прошлом сезоне и еще два уже в новом.