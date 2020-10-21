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Заря объявила заявку на поединок с Лестером
Полетят в Англию
Вратари: Васил, Шевченко, Мацапура
Защитники: Руфат, Вернидуб, Абу Ханна, Фаворов
Полузащитники: Цвек, Хомченовский, Иванисеня, Назарина, Гринь, Юрченко, Циганикс
Нападающие: Кочергин, Лунев, Перович, Гладкий, Кабаев
В списке нет кипера Заури Махарадзе, защитников Гречкина, Жунинью, Сухаря, хавбеков Громова, Чайковского, Поддубного, Казакова, а среди форвардов - новичка Алахьяра Сайядманеша.
Поединок состоится завтра, 22 октября. Начало в 22:00.
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