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Заря объявила заявку на поединок с Лестером

Лига Европы
(2 голосов)

Полетят в Англию

Заря объявила заявку на поединок с Лестером
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Луганчане на стартовый матч группового этапа Лиги Европы в Великобританию на поединок с Лестером возьмут 19 игроков.

Вратари: Васил, Шевченко, Мацапура

Защитники: Руфат, Вернидуб, Абу Ханна, Фаворов

Полузащитники: Цвек, Хомченовский, Иванисеня, Назарина, Гринь, Юрченко, Циганикс

Нападающие: Кочергин, Лунев, Перович, Гладкий, Кабаев

В списке нет кипера Заури Махарадзе, защитников Гречкина, Жунинью, Сухаря, хавбеков Громова, Чайковского, Поддубного, Казакова, а среди форвардов - новичка Алахьяра Сайядманеша.

Поединок состоится завтра, 22 октября. Начало в 22:00.

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В статье: Заря (Луганск) Лига Европы Виктор Скрипник Лестер Сити
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