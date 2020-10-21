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Лестер – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги Европы
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1-го тура группового раунда Лиги Европы между английским "Лестером" и луганской "Зарей".
Бронзовый призер предыдущего розыгрыша Украинской Премьер-лиги проверит свой текущий уровень в рамках второго по значимости клубного европейского турнира. Грозный английский "Лестер", который претендовал на место в зоне Лиги чемпионов в прошлом сезоне АПЛ, станет первым соперником луганской команды.
Как Брендан Роджерс будет справляться без своих лидеров? Есть ли чем удивить англичан украинскому тренеру с немецким характером? Какой план выберут гости на "Кинг Пауэр"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 22 октября – в 21:55 по киевскому времени.
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