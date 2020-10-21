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Роджерс: У Зари неудобная для нас тактика. Будет тяжелый матч
Наставник Лестера рассказал, чего ждет от Зари
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги Европы против луганской "
"В Лиге Европы мы хотим пробиться как можно дальше, а первая задача - выйти из группы. Команда проделала большую работу, чтобы выйти в еврокубки, поэтому хочется насладиться моментом.
У нас много игроков, которые никогда не участвовали в еврокубках. Календарь сейчас напряженный, а потому игровое время будет у всех.
"Против "Зари" ждем тяжелый матч. Они используют такую тактику, против которой неудобно играть, плюс у них обычно два форварда впереди. Смотрели их матчи против "Динамо" и "Шахтера".
Кроме того, у них больше опыта в еврокубках", - считает Роджерс.
Напомним, что матч "Лестер" - "Заря" состоится в четверг 22 октября и начнется в 22:00.
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