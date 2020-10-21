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Защитник Лестера Эванс: Заря играет с ромбом в центре поля. На это нужно обратить внимание
Луганчане в четверг сыграют с Лестером
Защитник "Лестера" Джонни Эванс поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги Европы против луганской "
"У нас была задача - попасть в еврокубки, мы сумели это сделать. Жаль, что с нами не будет болельщиков, чтобы разделить эту радость, но мы рассчитываем на хороший старт.
"Заря" в последнее время постоянно играет в Лиге Европы, так что в этом плане они опытнее нас. Мы посмотрели несколько их матчей, знаем, что они играют с ромбом в центре поля. На это нужно обратить внимание", - сказал Эванс.
Напомним, что матч "Лестер" - "Заря" состоится в четверг 22 октября и начнется в 22:00.
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