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Виктор Скрипник об изучении Лестера: Не тактика играет в футбол
Главный тренер луганской "
- Думаю, что мне не стоит рассказывать о таком клубе как «Лестер», ведь и команда достаточно сильна, и чемпионат в котором она выступает, тоже не отстает по уровню. Однако, мы приехали в Англию, чтобы показать хороший футбол и достойно выступить в качестве представителя Украины в Лиге Европы.
Эти 6 игр, которые нам предстоит пройти в групповом этапе, ради них мы весь прошлый сезон старались, отдали немало сил. Так что хотим показать свой уровень, на который способны. Соглашусь, что в матче преимущества нам не отдают, фаворитом является "Лестер". Но и не каждый матч фавориты выигрывают.
- Какие задачи перед командой на эту Лигу Европы?
- Хочется в каждой игре показывать свой максимум. Как на самом деле сложится наша дальнейшая судьба, покажут эти 6 игр. У нас сильная группа, но в футболе нет ничего невозможного. Всегда нужно надеяться на себя, на свои возможности, верить в свое дело, работать и усовершенствовать свои действия. Уверен, что все ребята отдадут максимум сил в предстоящих поединках, чтобы достойно выступить и не подвести Украину на этом уровне в таком престижном турнире.
- С предматчевой пресс-конференции соперника стало известно, что «Лестер» подробно вас изучил. Есть ли у вас чем удивить оппонента?
- Мы так же детально изучаем соперника, это всегда так. Будем стараться быть готовыми к любой игре соперника. Но тактика играет в футбол, а живые люди. Есть множество факторов, которые могут повлиять на результат игры. Я хочу, чтобы мои ребята не боялись играть в тот футбол, в который мы обычно играем.
Лучшие результаты были достигнуты именно нашей стабильной тактикой. Так же мы должны подстраиваться под различные ситуации. Мы хотим показать себя, на что мы способны. Собственно, в таких ситуациях и набирается опыт. На такие игры смотрит не только конкретная страна, но вся Европа и мир. Это огромная возможность, где можно себя показать и проявить.
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