Коуч Зари: Прямого контакта с Андреем Шевченко в меня нет

Главный тренер черно-белых накануне выездного поединка 1 тура с английским "Лестером" (сегодня в 22:00) в Лиге Европы рассказал о травмированных и коммуникацию с наставником сборной Украины Андреем Шевченко.

- Еврокубки - заявка на сборную. В какой коммуникации вы с Андреем Шевченко и будет ли он на игре?

- Прямого контакта с Андреем Шевченко у меня нет. Будет ли он на матче или нет, сказать не могу. Ко мне такая информация не поступала. Он - тренер основной сборной, у него свои взгляды на такие мероприятия. Если он будет присутствовать на нашем поединке, мы будем только рады, это может послужить притоком энергии для моих ребят.

- Есть ли в команде микротравмы?

- Всегда есть нюансы по составу. Как и в любой команде есть футболисты, которые по тем или иным причинам остались дома. Но те 19 ребят, которые прилетели с нами, они горят желанием себя проявить и сыграть на высоком уровне против такой команды как "Лестер" на прекрасном поле и стадионе, принять участие в футбольной атмосфере, которая будет вечером господствовать здесь, на стадионе "Кинг Пауэр".