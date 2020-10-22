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Коуч Зари: Прямого контакта с Андреем Шевченко в меня нет
Спросили, побывает тренер на матчи в Великобритании
Главный тренер
- Еврокубки - заявка на сборную. В какой коммуникации вы с Андреем Шевченко и будет ли он на игре?
- Прямого контакта с Андреем Шевченко у меня нет. Будет ли он на матче или нет, сказать не могу. Ко мне такая информация не поступала. Он - тренер основной сборной, у него свои взгляды на такие мероприятия. Если он будет присутствовать на нашем поединке, мы будем только рады, это может послужить притоком энергии для моих ребят.
- Есть ли в команде микротравмы?
- Всегда есть нюансы по составу. Как и в любой команде есть футболисты, которые по тем или иным причинам остались дома. Но те 19 ребят, которые прилетели с нами, они горят желанием себя проявить и сыграть на высоком уровне против такой команды как "Лестер" на прекрасном поле и стадионе, принять участие в футбольной атмосфере, которая будет вечером господствовать здесь, на стадионе "Кинг Пауэр".
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