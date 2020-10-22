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Кипер Зари ответил на вопрос о преимуществе в опыте ЛЕ над Лестером
И о задачах луганчан
Голкипер "
- Ожидается очень интересный матч. Соперник достойный - представитель АПЛ. Надеемся показать хорошую игру и проверим свои качества, на что мы способны.
- Как считаешь, то, что сейчас у нас будет игра с фаворитом, а дальше с соперниками проще - на руку "Зари"?
- Все команды могут выступить на хорошем уровне и выделять слабую или сильную команду я не буду. "Лестер" сейчас фаворит, что будет дальше - сказать точно нельзя. Когда начнется матч, у нас будет 90 минут, чтобы показать наш уровень и не дать сопернику создать возможности. Нужно дать хороший старт и показать достойную игру, постараться взять максимальное количество очков и тогда смотреть вперед.
- Каково ваше задание на эту Лигу Европы?
- У нас всегда стоит ключевая задача - выходить и показывать хорошую игру, добиваться результатов независимо от соперника. Мы выходим добывать очки и победы.
- Представители соперника отметили, что в "Заре" больше еврокубковый опыт.
- Опыт в таком чемпионате как Лига Европы может у нас и больше, но не забывайте и тот факт, что "Лестер" играет в таком чемпионате как АПЛ, а его уровень достаточно высок. В составе клуба достаточно сильные игроки. Каждый матч - это супер-поединок, а для нас это некий экзамен. У нас есть и молодые игроки, для которых это будут дебютные матчи. Но отчасти с тем, что у нас больше опыта в еврокубках, соглашусь.
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