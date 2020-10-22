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Лестер - Заря. Где и когда смотреть онлайн видеотрансляцию матча
Где 22.10.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния в Лестере
Третий в истории выход "Зари" в групповой раунд Лиги Европы и с этим выходом многие связывают особые надежды. Соперник, правда, очень непростой, потенциальный лидер группы, который умеет удивлять. "Лестер" не имеет такого опыта в еврокубках, как луганчане, однако в АПЛ "лисы" почти в каждом туре имеют практику противостояний с сильными и мастеровитыми командами самого высокого уровня.
Подопечных Скрипника ждет настоящее испытание, но именно такие матчи приносят драгоценный опыт для игроков. Да и шансы у "Зари" добыть необходимый результат не такие уж призрачные.
Лига Европы. Группа G. Первый тур
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
Лестер Сити (Англия) 22:00 Заря Луганск (Украина)
В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 2", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 22:00.
Поединок в прямом эфире покажут:
- Объединенное Королевство - BT Sport App, BT Sport ESPN, BTSport.com
- Италия - Sky Sport 254, SKY Go Italia
- Германия - DAZN
- Польша - Polsat Sport Premium 6, IPLA
- Испания - #Vamos
- Франция - Téléfoot Stadium 7, RMC Sport en direct
- Швеция - Eurosport Player Sweden
- Португалия - Sport TV5, Sport TV LIVE
- Египет - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 4
- Турция - beIN CONNECT Turkey
- США - TUDN App, TUDNxtra, CBS All Access, TUDN.com
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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