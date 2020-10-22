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Лестер - Заря. Где и когда смотреть онлайн видеотрансляцию матча

Лига Европы
(1 голосов)

Где 22.10.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния в Лестере

Лестер - Заря. Где и когда смотреть онлайн видеотрансляцию матча
UA-Футбол
Новина українською

Третий в истории выход "Зари" в групповой раунд Лиги Европы и с этим выходом многие связывают особые надежды. Соперник, правда, очень непростой, потенциальный лидер группы, который умеет удивлять. "Лестер" не имеет такого опыта в еврокубках, как луганчане, однако в АПЛ "лисы" почти в каждом туре имеют практику противостояний с сильными и мастеровитыми командами самого высокого уровня.

Подопечных Скрипника ждет настоящее испытание, но именно такие матчи приносят драгоценный опыт для игроков. Да и шансы у "Зари" добыть необходимый результат не такие уж призрачные.

Лига Европы. Группа G. Первый тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)

Лестер Сити (Англия) 22:00 Заря Луганск (Украина)

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 2", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 22:00.

Поединок в прямом эфире покажут:

  • Объединенное Королевство - BT Sport App, BT Sport ESPN, BTSport.com
  • Италия - Sky Sport 254, SKY Go Italia
  • Германия - DAZN
  • Польша - Polsat Sport Premium 6, IPLA
  • Испания - #Vamos
  • Франция - Téléfoot Stadium 7, RMC Sport en direct
  • Швеция - Eurosport Player Sweden
  • Португалия - Sport TV5, Sport TV LIVE
  • Египет - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 4
  • Турция - beIN CONNECT Turkey
  • США - TUDN App, TUDNxtra, CBS All Access, TUDN.com

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Заря (Луганск) Лестер Сити
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