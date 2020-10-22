Лестер - Заря. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча

Третий в истории выход "Зари" в групповой раунд Лиги Европы и с этим выходом многие связывают особые надежды. Соперник, правда, очень непростой, потенциальный лидер группы, который умеет удивлять. "Лестер" не имеет такого опыта в еврокубках, как луганчане, однако в АПЛ "лисы" почти в каждом туре имеют практику противостояний с сильными и мастеровитыми командами самого высокого уровня.

Подопечных Скрипника ждет настоящее испытание, но именно такие матчи приносят драгоценный опыт для игроков. Да и шансы у "Зари" добыть необходимый результат не такие уж призрачные.

Лига Европы. Группа G. Первый тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)

Лестер Сити (Англия) 22:00 Заря Луганск (Украина)

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 2", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 22:00.

Поединок в прямом эфире покажут: