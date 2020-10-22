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Худжамов предостерег Зарю по поводу амбиций Лестера

Лига Европы
(1 голосов)

Перед сегодняшним противостоянием

Худжамов предостерег Зарю по поводу амбиций Лестера
Новина українською

Телеэксперт, экс-вратарь Рустам Худжамов высказался в ТК Футбол о предстоящем противостоянии луганчан в Лиге Европы с английским "Лестером" (матч состоится сегодня в Великобритании, начало - в 22:00).

Скрипник зарекомендовал себя прогрессивным тренером, которого любит коллектив. И верит в него. Но есть сложности, которые можно назвать непреодолимыми. Мы видим ситуацию с трудоустройством, многие футболисты пошло и еще много факторов, которые могут помешать.

Но в любом случае для ребят это хороший шанс заявить о себе и показать, что, несмотря на все ставки против них, они могут собраться и получить результат. Я очень за «Зарю» болею в этом евросезоне, будет интересно за ними понаблюдать.

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Лестер все равно будет пытаться, лишние деньги в бюджете не бывают. Тем более в условиях коронавируса и того, что сейчас болельщиков нет на стадионе. Болельщик ведь не только покупает билет, но и сопутствующие товары, символику клуба, сувениры, хот-доги, напитки ... Каждая копейка в бюджет клуба будет не лишней. Считаю, что Лестер будет опасен в стартовые туры, пока перспективы для себя не прояснит.

По фамилиям "Лестер" - фаворит этой группы, но в еврокубках не всегда понятно, чего можно ожидать. Они просто играют в такой лиге, где каждая игра решающая, люди работают с полной ответственностью. Они понимают, что даже если болельщиков не на стадионе, то они где-то там. Они не простят потерянные. Думаю, что надеяться на немотивированного соперника - это слабая позиция с точки зрения развития клуба. Наоборот, нужно желать сильного противника и на его фоне себя проявлять. Интерес в том, чтобы прибивать слабых?

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В статье: Заря (Луганск) Рустам Худжамов Лига Европы Лестер Сити
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Источник:
ТК Футбол

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