Худжамов предостерег Зарю по поводу амбиций Лестера

Телеэксперт, экс-вратарь Рустам Худжамов высказался в ТК Футбол о предстоящем противостоянии луганчан в Лиге Европы с английским "Лестером" (матч состоится сегодня в Великобритании, начало - в 22:00).

Скрипник зарекомендовал себя прогрессивным тренером, которого любит коллектив. И верит в него. Но есть сложности, которые можно назвать непреодолимыми. Мы видим ситуацию с трудоустройством, многие футболисты пошло и еще много факторов, которые могут помешать. Но в любом случае для ребят это хороший шанс заявить о себе и показать, что, несмотря на все ставки против них, они могут собраться и получить результат. Я очень за «Зарю» болею в этом евросезоне, будет интересно за ними понаблюдать.