Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без Гладкого и Варди. Стартовые составы на матч Лестер - Заря
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы команд на матч 1-го тура Лиги Европы Лестер – Заря.
Лестер: Шмейхель, Костань, Фофана, Эванс, Фухс, Менди, Тилиманс, Мэддисон, Барнс, Пратт, Ихеаначо
Запасные: Уорд, Якупович, Джастин, Морган, Олбрайтон, Перес, Ундер, Чаудри
Заря: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Цвек, Хомченовский, Кочергин, Назарина, Иванисеня, Юрченко, Кабаев, Лунев
Запасные: Василь, Мацапура, Руфати, Перович, Гладкий, Абу-Ханна, Гринь, Цыганикс.
Напомним, что матч начнётся в 22:00, а UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- Прикрылись Мариуполем U-19. В Ворскле обвинили Шахтер в манипуляциях - обещают жалобу
- Поражение от Схатера, в самом легком матче группы, от команды, которая далеко не пройдет. Испанские СМИ – о провале Реала
- Экс-игрок Динамо и Шахтера назвал Марлоса "Дядькой Черномором"
- Виктор Скрипник об изучении Лестера: Не тактика играет в футбол
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО