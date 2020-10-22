  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Без Гладкого и Варди. Стартовые составы на матч Лестер - Заря
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без Гладкого и Варди. Стартовые составы на матч Лестер - Заря

Лига Европы
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Без Гладкого и Варди. Стартовые составы на матч Лестер - Заря
Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на матч 1-го тура Лиги Европы Лестер – Заря.

Лестер: Шмейхель, Костань, Фофана, Эванс, Фухс, Менди, Тилиманс, Мэддисон, Барнс, Пратт, Ихеаначо

Запасные: Уорд, Якупович, Джастин, Морган, Олбрайтон, Перес, Ундер, Чаудри

Заря: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Цвек, Хомченовский, Кочергин, Назарина, Иванисеня, Юрченко, Кабаев, Лунев

Запасные: Василь, Мацапура, Руфати, Перович, Гладкий, Абу-Ханна, Гринь, Цыганикс.

Напомним, что матч начнётся в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) "Лестер Сити"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...