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ЛЕ. Правильные замены Артеты спасают Арсенал от позора
Могли и проиграть
В первом туре группового этапа Лиги Европы, лондонский "Арсенал" поехал на выезд к "Рапиду". Матч получился не из простых.
Хозяева смогли продержаться в первом тайме, а после перерыва даже открыли счет. Благо для Артеты, наставник смог привести команду в себя и вытащить матч.
Сначала сравнял Луиз, а решающий удар нанес Обамеянг, вышедший на замену. Голевой пас на счету Бельерина - он тоже не попал в старт. Испанский тренер сделал правильные изменения и перевернулся игру и спас игру.
"Рапид" - "Арсенал" 1:2
Голы: Фунта 51 - Луиз 70, Обамеянг 74
Three points: secured ✅— Arsenal (@Arsenal) October 22, 2020
???? #UEL
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