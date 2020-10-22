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ЛЕ. Правильные замены Артеты спасают Арсенал от позора

Лига Европы
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Могли и проиграть

ЛЕ. Правильные замены Артеты спасают Арсенал от позора
UA-Футбол
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В первом туре группового этапа Лиги Европы, лондонский "Арсенал" поехал на выезд к "Рапиду". Матч получился не из простых.

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Хозяева смогли продержаться в первом тайме, а после перерыва даже открыли счет. Благо для Артеты, наставник смог привести команду в себя и вытащить матч.

Сначала сравнял Луиз, а решающий удар нанес Обамеянг, вышедший на замену. Голевой пас на счету Бельерина - он тоже не попал в старт. Испанский тренер сделал правильные изменения и перевернулся игру и спас игру.

"Рапид" - "Арсенал" 1:2
Голы: Фунта 51 - Луиз 70, Обамеянг 74

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В статье: Арсенал (Лондон) Рапид (Вена)
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