ЛЕ. Байер опозорил Ниццу, Гранада шокировала ПСВ, а Рома еле справилась с Янг Бойз

Группа А

Тяжело дался "Роме" выезд в Швейцарию. Брайан Кристанте максимально усложнил команде задачу, привезя на свои ворота совершенно необязательный пенальти уже на старте. Однако команда Паулу Фонсеки сдюжила. Отмечаем дебютный гол за "Волков" юного албанского защитника Мараша Кумбулла. Эксперты на Апеннинах говорят, что у него большое будущее - кто мы такие, чтобы спорить?

В еще одном матче группы более опытный в еврокубовых делах последних лет "Клуж" одолел софийский ЦСКА на его же поле. Хотя какой это ЦСКА? В старте лишь два болгарина и куча легионеров даже не второй свежести.

"Янг Бойз" - "Рома" - 1:2

Голы: Нсаме, 14 (с пенальти) - Бруно Перес, 69, Кумбулла, 73

ЦСКА (София) - "Клуж" - 0:2

Голы: Рондон, 53, Деак, 74 (с пенальти)

Группа B

Отчет матча "Арсенала" и "Рапида" читайте здесь, повторяться не будем.

В другом матче группы ирландский "Дандалк" сенсационно вел в счете целых полчаса, но во втором тайме более классные гости его прижали и таки забили два гола. Решающий мяч на счету футболиста, которого наверняка ненавидят все комментаторы мира.

"Дандалк" - "Мольде" - 1:2

Голы: Мюррей, 35 - Хуссейн, 62, Омойджуанфо, 72 (с пенальти)

"Рапид" Вена - "Арсенал" - 1:2

Голы: Фунтас, 51 - Давид Луис, 70, Обамеянг, 74

Группа С

"Ницца" получила жесткий урок футбола в Леверкузене. По первому тайму было видно, насколько немцы превосходят "Орлят" в классе. А в концовке оказалось, что между командами еще и пропасть в плане характера. Ну и, конечно, отмечаем голы Амири, Аларио и Беллараби - это высший пилотаж.

В другом матче дубль Элтона Аколатсе на последних минутах принес победу "Хапоэлю" из Беер-Шева. Сильно ослабела "Славия" за этот год. Осенью 2019-го команда на равных билась с "Барсой" и "Интером", а сегодня по всем статьям уступила даже не первой команде Израиля.

"Байер" - "Ницца" - 6:2

Голы: Амири, 11, Аларио, 16, Диаби, 61, Беллараби, 79, 83, Виртц, 87 - Гуири, 31, Клод-Морис, 90

"Хапоэль" Беер-Шева - "Славия" Прага - 3:1

Голы: Агудело, 45, Аколатсе, 86, 88 - Провод, 75

Группа D

Поляки дали настоящий бой португальцам, которые второй сезон кряду не впечатляют в Европе, но проиграли из-за безалаберной обороны. Надо было им раньше выпускать нашего Василия Кравца, а так он появился лишь на 74-й минуте. Героем же встречи стал Дарвин Нуньес - уругваец сделал с защитой "Леха" то, после чего остается лишь жениться, причем на всей четверке сразу.

В другом матче группы "Рейнджерс" добыл очень непростую выездную победу благодаря пенальти в первом тайме. В концовке бельгийцы пошли ва-банк и получили второй.

"Лех" - "Бенфика" - 2:4

Голы: Ишак, 15, 48 - Пицци, 9 (с пенальти), Нуньес, 42, 60, 90+3

"Стандард" - "Рейнджерс" - 0:2

Голы: Тавернье, 19 (с пенальти), Руф, 90+2

Группа Е

Марио Гетце забил во второй игре кряду - 2020-й год не устает нас удивлять. Жаль, ПСВ это не помогло. Голландцы уступили сенсационной "Гранаде", которая, как оказалось, хороша не только в Примере. Голы за испанцев забили 38-летний Молина и Дарвин Мачис - ему удался сумасшедший обводящий удар в девятку.

Также в этой группе отмечаем сенсационную ничью "Омонии" в Салониках. И поделом ПАОКу - нечего было терять из виду Эрика Ботеака перед собственными воротами.

ПСВ - "Гранада" - 1:2

Голы: Гетце, 45+1 - Молина, 57, Мачис, 66

ПАОК - "Омония" - 1:1

Голы: Мург, 56 - Ботеак, 16

Группа F

Отчет о матче "Наполи" - "АЗ" читайте у нас вот на этой страничке.

В еще одном матче дня "Риека", ранее на чистом везении прошедшая "Колос" и "Копенгаген", убедилась, что фортуна не всегда бывает благосклонной. Одну минуту оставалось хорватам достоять до сенсационной ничьей, но увы - не судьба.

"Риека" - "Реал Сосьедад" - 0:1

Гол: Баутиста, 90+3

"Наполи" - "АЗ" - 0:1

Голы: де Вит, 57