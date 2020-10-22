Перед началом встречи всё говорило в пользу "Наполи". Хозяева здорово начали сезон рядом убедительных побед в Серии А, а Дженнаро Гаттузо обещал сделать лишь 3-4 изменения в сравнении с основным составом, отказавшись от радикальной ротации. "АЗ" же ужасно вошел в сезон, вылетев в квалификации ЛЧ от киевского "Динамо" и не сумев выиграть ни одного из четырех матчей в домашнем чемпионате. А непосредственно перед игрой главный тренер алкмарцев Арне Слот лишился 8-ми игроков первой команды из-за коронавируса, в числе которых лидеры коллектива Майрон Боаду, Йорди Класи и Рон Влар.

Однако на деле ожидания от игры не совпали с происходящим на поле. Наставник "партенопейцев" воспринял матч как тренировочную игру. Темп был выбран медленный, чтобы не утомить игроков. В основном Гаттузо волновало наигрывание новых игровых механизмом и интеграция в состав Виктора Осимхена. Да и вообще команда недавно перешла на 4-2-3-1 и нуждается в том, чтобы наладить игровые связи в новой схеме. Так мыслил перед игрой Дженнаро, совсем забыв о сопернике.

"Наполи" много и терпеливо разыгрывал мяч на своей половине, пытаясь вычертить желанные тренером комбинационные рисунки. Однако до реальных угроз для ворот соперника не шло и речи весь первый тайм. "АЗ" же был не против такого развития событий, учитывая все вышеперечисленные проблемы, и спокойно оборонялся, изредка разрешая сопернику пробить издали или подать с опасной зоны.

В таком сценарии команды играли до 57-й минуты, когда "АЗ" едва ли не в первой своей контратаке за игру умудрился забить. Полузащитник Данни де Вит, который в этой игре вынужденно играл в центре нападения, без проблем реализовал свой момент, точно пробив в угол после прострела с фланга.

Гаттузо мгновенно отреагировал, выпустив Лоренцо Инсинье и Мариу Руя, которые заменили Лосано и Хюсая. Вслед за этим Петанья сменил на поле уставшего Осимхена. В оставшиеся полчаса "Наполи" играл почти на полных оборотах, однако командная игра откровенно не ладилась. Сказалась усталость игроков, накопленная в последних ярких играх Серии А. До самой последней минуты матча "Наполи" продолжал аккуратно комбинировать, пытаясь создать реальный опасный момент. Такая флегматичная манера так и не принесла своих плодов, и "АЗ" добыл сенсационную победу, ставшую для коллектива Арне Слота первой в сезоне.

Лига Европы. Групповой этап

Группа F, 1-й тур

Наполи – АЗ 0:1

Гол: де Вит (57)

Наполи: Мерет – Хюсай (Руй, 59), Кулибали, Максимович, Ди Лоренцо – Лоботка (Демме, 66), Фабиан Руис – Лосано (Инсинье, 59), Мертенс, Политано (Бакайоко, 83) – Осимхен (Петанья, 66)

АЗ: Бизот – Вейндал, Инди, Хацидиакос, Свенссон – Копмейнерс, Мидтше (Леувин, 88), Сугавара – Карлссон (Гюддмюндссон, 88), де Вит, Стенгс