Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Претендент на премию Пушкаша. Полузащитник Рейнджерса забил прямым ударом с центра поля
Красота
Шотландский "Рейнджерс" смог обыграть "Стандарт" в первом туре Лиги Европы. Не обошлось без красивых голов.
Уже в компенсированное время второй гол гостей забил Кемар Руф - полузащитник "Рейнджерса" воспользовался выходом вратаря из ворот и забил прямым ударом с центра поля.
Aye, so Kemar Roofe has just scored... well... the best goal ever scored by anyone. Ever. ????⚪????⚽️ pic.twitter.com/LufeBLxvHM— Greg Martin ???? (@gregmartin1982) October 22, 2020
В следующем туре команда Джеррарда встретится с "Лехом".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сабо: В составе Шахтера есть молодые талантливые футболисты, а у Динамо таких ребят пока нет
- У Беседина состоялся разговор с Мирчей Луческу о будущем в команде
- Эпопея вокруг поединка Ворсклы с Шахтером. УПЛ заняла позицию горняков
- Лестер - Заря. Анонс и прогноз на матч
- Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...