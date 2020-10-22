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Претендент на премию Пушкаша. Полузащитник Рейнджерса забил прямым ударом с центра поля

Лига Европы
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Красота

Претендент на премию Пушкаша. Полузащитник Рейнджерса забил прямым ударом с центра поля
UA-Футбол
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Шотландский "Рейнджерс" смог обыграть "Стандарт" в первом туре Лиги Европы. Не обошлось без красивых голов.

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Уже в компенсированное время второй гол гостей забил Кемар Руф - полузащитник "Рейнджерса" воспользовался выходом вратаря из ворот и забил прямым ударом с центра поля.

В следующем туре команда Джеррарда встретится с "Лехом".

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Кемар Руф лучшие голы
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