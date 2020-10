Претендент на премию Пушкаша. Полузащитник Рейнджерса забил прямым ударом с центра поля

Шотландский "Рейнджерс" смог обыграть "Стандарт" в первом туре Лиги Европы. Не обошлось без красивых голов.

Уже в компенсированное время второй гол гостей забил Кемар Руф - полузащитник "Рейнджерса" воспользовался выходом вратаря из ворот и забил прямым ударом с центра поля.

Aye, so Kemar Roofe has just scored... well... the best goal ever scored by anyone. Ever. ????⚪????⚽️ pic.twitter.com/LufeBLxvHM