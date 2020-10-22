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Форвард Шахтер Кайоде забил за турецкий клуб в Лиге Европы
Пострадал испанский клуб
В первом туре Лиги Европы играют турецкий "Сивасспор" и испанский "Вильярреал".
После первого тайма счет был 2:2. Одним точным ударом отметился Ларри Кайоде. Этот сезон он проводит за турецкий клуб, но контракт принадлежит "Шахтеру".
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Отметим, что в прошлом сезоне он играл за "Газишехир" - забил десять голов и отдал семь ассистов в 29-ти матчах.
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