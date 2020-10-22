ЛЕ. Шахов и Чигринский не помогли АЕКу избежать поражения

В группе G, в которой сегодня "Лестер" разгромил "Зарю", также встретились "Брага" и "АЕК".

Португальская сторона в целом владела преимуществом, однако большого количества моментов создано не было. Счет был под занавес первого тайма, когда Галено удалось нанести точный удар. Уже ближе к финальному свистку полузащитник записал на свой счет ассист, помогая отличиться Паулиньо. Последнее слово сказал Орта, установив окончательный счет - 3:0.

Что интересно, в состав "АЕКа" играли два украинца - Дмитрий Чигринский провел 61 минуту, Шахов - весь матч.

"Брага" - "АЕК" 3:0

Гол: Галено 44, Паулиньо 78, Орта 88