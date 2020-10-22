  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. ЛЕ. Шахов и Чигринский не помогли АЕКу избежать поражения
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЕ. Шахов и Чигринский не помогли АЕКу избежать поражения

Лига Европы
(1 голосов)

Также в группе есть украинский клуб

ЛЕ. Шахов и Чигринский не помогли АЕКу избежать поражения
UA-Футбол
Новина українською

В группе G, в которой сегодня "Лестер" разгромил "Зарю", также встретились "Брага" и "АЕК".

Читайте такжеЛестер - Заря 3:0. Унизительное поражение, как урок на будущее

Португальская сторона в целом владела преимуществом, однако большого количества моментов создано не было. Счет был под занавес первого тайма, когда Галено удалось нанести точный удар. Уже ближе к финальному свистку полузащитник записал на свой счет ассист, помогая отличиться Паулиньо. Последнее слово сказал Орта, установив окончательный счет - 3:0.

Что интересно, в состав "АЕКа" играли два украинца - Дмитрий Чигринский провел 61 минуту, Шахов - весь матч.

"Брага" - "АЕК" 3:0
Гол: Галено 44, Паулиньо 78, Орта 88

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АЕК (Афины) Брага
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...