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ЛЕ. Шахов и Чигринский не помогли АЕКу избежать поражения
Также в группе есть украинский клуб
В группе G, в которой сегодня "Лестер" разгромил "Зарю", также встретились "Брага" и "АЕК".
Португальская сторона в целом владела преимуществом, однако большого количества моментов создано не было. Счет был под занавес первого тайма, когда Галено удалось нанести точный удар. Уже ближе к финальному свистку полузащитник записал на свой счет ассист, помогая отличиться Паулиньо. Последнее слово сказал Орта, установив окончательный счет - 3:0.
Что интересно, в состав "АЕКа" играли два украинца - Дмитрий Чигринский провел 61 минуту, Шахов - весь матч.
"Брага" - "АЕК" 3:0
Гол: Галено 44, Паулиньо 78, Орта 88
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