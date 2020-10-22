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Лестер - Заря 3:0. Унизительное поражение, как урок на будущее

Лига Европы
(1 голосов)

К сожалению, все по игре, на большее луганчане не наиграли

Лестер - Заря 3:0. Унизительное поражение, как урок на будущее
UA-Футбол
Новина українською

Ничего неожиданного не произошло. "Заря" проиграла, потому что уступала в классе сопернику и оказалась не готовой на характере или самоотверженности (единственных своих козырях) противостоять очень крепкой английской команде. "Лестер" давно не побеждал, выглядел голодным и жадным за викторией, конечно, хотел добиться успеха в своем дебютном матче в Лиге Европы. Потенциально, "лисы" явные фавориты Группы "G", на поле этой команды всем придется крайне сложно. Для подопечных Скрипника теперь главное провести работу над ошибками и подготовиться к играм с "Брагой" и АЕКом, которые и определят вторую команду в квартете. Главные матчи Лиги Европы 2002/21 для бронзового призера УПЛ еще впереди.

Подробный отчет о матче ожидайте чуть позже.

Лига Европы. Группа G. Первый тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)

Лестер Сити (Англия) - Заря Луганск (Украина) 3:0

Голы: Мэддисон 29, Барнс 45, Ихеаначо 67

Лестер: Шмайхель - Кастань (Джастин 82), Фофана, Эванс (Морган 81), Фухс - Менди - Мэддисон (Ундер 65), Тилеманс (Чаудри 71), Прат, Барнс - Ихеаначо (Перес 71).

Заря: Шевченко - Фаворов (Руфати 76), Вернидуб, Цвек, Хомченовский (Цыганикс 76) - Иванисеня - Юрченко, Кочергин (Гринь 85) - Назарина - Лунев (Перович 65), Кабаев (Гладкий 65).

Предупреждения: Тилеманс 12 - Кабаев 26, Вернидуб 77

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В статье: Заря (Луганск) Лига Европы Виктор Скрипник Лестер Сити
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Комментарии (34)
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lui87ivanov (Запорожье)
23.10.2020 в 00:16
Балет перепуганных лебедей в исполнении Зари. Больше всего касаний мяча у Шевченко!
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0
0
Comment06 (Украина)
23.10.2020 в 00:16
Не припомню за последние годы матч Зари, хуже сегодняшнего! Сложилось впечатление, что всем составом кого-то плавили, или поставили на рулетку! Все пасы в никуда или сопернику, все голы после своих чудовищных ошибок! Если не играть с таким Лестером, чего вообще выходить на Европу?! После Шахтера и Динамо- жирная смачная ложка дегтя в бочонок меда украинского футбола! Ну, нельзя же так безвольно и безразлично относиться к представлению Украины в еврокубках! Какие мужики?? Мужички с ноготки! Как сказал про своих Бубнов- и обосс..лись, и обоср...лись! Точнее не скажешь!
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+1
0
фрілансер (Львів)
23.10.2020 в 00:14
Аніхто не пробував чемпіонати порівнювати!? З якими командами грає Лестер і з якими Зоря? в брак досіду й індивідуальної майстерності завадили реалізувати мінімум два моменти. і тоді невідомо який би був заголовок і коменти
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0
0
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Ди (Киев)
23.10.2020 в 00:12
Мужики,?!
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0
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Kolibri (Киевоград)
23.10.2020 в 00:12
Да ладно, согласен что класс команд очень разный, но вот с Брагой то все будет ясно, что куда! Состав Зари очень безрезервный..... Удачи в следующих играх!
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0
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BigGar (Княгинин (Луганськ))
23.10.2020 в 00:14
безрезервный, это было бы еще хорошо! Состав Зари неполноценный!!!центральных защитников - один!опорник нормальный (на данный момент) - ни одного!
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
23.10.2020 в 00:16
К сожалению это так.
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
23.10.2020 в 00:10
Характера нет (где те мужики?). Нападающего нет. С такой бесхребетной игрой можно даже не рассчитывать на выход с группы
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
23.10.2020 в 00:09
но голы такие глупые пропускали. В стиле наших клубов. А начало было бодренькое. Жаль, что прочности не хватило.. Надеюсь, что Заря в других матчах еще свое возьмет
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0
0
Счётчик шансов (Полтава)
23.10.2020 в 00:08
Лисі були на три голови вищі
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+1
-2
Хиденг (Днепр)
23.10.2020 в 00:09
В смысле длины вверх? Может быть...
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0
0
Счётчик шансов (Полтава)
23.10.2020 в 00:13
Хай щастить в іграх з волосатими.
0
0
Хиденг (Днепр)
23.10.2020 в 00:07
Лестер проиграет все выездные в группе.
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0
-1
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BigGar (Княгинин (Луганськ))
23.10.2020 в 00:07
Автор неадекватен. Унизительное поражение? А с каких пор украинский футбол стал так крут, что проиграть в Англии одному из лидеров АПЛ стало унизительно? Глупо (учитывая привозы себе)? Да. Развалились во втором тайме? Да. Но что ж тут унизительного? Может сравним уровень чемпионатов, или стоимость игроков?
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+3
-2
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Kolibri (Киевоград)
23.10.2020 в 00:07
Это не лидер АПЛ
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+2
-1
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BigGar (Княгинин (Луганськ))
23.10.2020 в 00:08
я написал "один из лидеров", Лестер четвертый, что не так?
+2
-3
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usovvictor (Kharkov)
23.10.2020 в 00:13
...да какой это лидер с такой игрой, играй Зорька в свою упоротую игру, висел бы этот лидер вверх ногами - лидер... Что он выдал такого неимоверного, что не знала Заря, на ее ошибках и вылез "этот" лидер. Смалодушничали - вот и результат, ..."лидер", которого можно жечь. Просто не узнаю Зарю, так играть...
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+2
0
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usovvictor (Kharkov)
23.10.2020 в 00:07
...эх Заря Заря.. С Лестером и так безнадежно. Смотрел и думал, ну почему наши так робеют перед западным футболом, почему не ценят себя, хотя могут. Полная безнадега да катание с потерями мяча. Лестер то ничего выдающего то не показал, а вы лапки свесили..., вас как цуценят проходили. Скрипник кого испугался? Своей тени?... С такой игрой дома, да 3-0 вряд ли, слишком много вольности дали, неимоверно много....
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+1
0
ferzz (Gluhiv)
23.10.2020 в 00:05
Если бы не глупые привозы, то смотрелись вполне достойно. А так просто сказалось более высокое индивидуальное мастерство хозяев. Дома наши вполне могут и хлопнуть такой Лестер.
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+3
0
Хиденг (Днепр)
23.10.2020 в 00:04
И где здесь "унизительно"? Дома выиграют стопудово!
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+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
23.10.2020 в 00:03
Очень слабенько! Много очей не насобирают в общую копилку с такой игрой((( Но есть ещё хоть греки в группе.
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+1
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
23.10.2020 в 00:03
Никакие...
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+2
-1
Исследователь
23.10.2020 в 00:00
Есть такое выражение:"Лёгкий, быстрый, но бестолковый..."
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+1
0
С.Карпович. (Ланівці)
22.10.2020 в 23:57
Починалось все непогано,але ,,,,,,,майстерності не купиш.
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+4
-1
pilips111 (Чернигов)
22.10.2020 в 23:56
Полный ноль. Зря потратил 2 часа своего личного времени, чтобы посмотреть это уныние. Спасибо единственной команде - Шахтёру. За 1 тур.
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+1
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
23.10.2020 в 00:06
Как всегда только Шахта и будет добывать очки для Украины в таблице
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0
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
22.10.2020 в 23:55
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0
0
George_D (Харьков)
22.10.2020 в 23:54
Лестер на 3:0 не наиграл. Но им помогла Заря. :(
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+4
0
Зритель (Харьков)
22.10.2020 в 23:58
Лестер лидерам дал отдохнуть. Понимали, с кем играют.
Ответить
+1
-1
avatar
ascent (Луксор)
22.10.2020 в 23:54
Значит дома проиграть Ювентусу, ничего не создав - это достойно, а на выезде при интересной игре - унизительно?
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+7
-2
pacino (Калуш)
23.10.2020 в 00:02
Підтримую
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+2
0
kuandrew (Львов)
23.10.2020 в 00:04
'Интересной игре' - ти точно цей матч дивився? Хоча б одна атака чи комбінація була у Зорі? Я не побачив...тільки поперечні передачі, половина з яких неточні
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
23.10.2020 в 00:05
До первого гола можно было смотреть
+1
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
22.10.2020 в 23:53
оШИБАЛИСЬ все настолько что даже не хочется кого то выделять-особенно скрипник больше всего ошибся выставивши уникальный состав
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+2
-1


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