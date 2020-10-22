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Лестер - Заря 3:0. Унизительное поражение, как урок на будущее
К сожалению, все по игре, на большее луганчане не наиграли
Ничего неожиданного не произошло. "Заря" проиграла, потому что уступала в классе сопернику и оказалась не готовой на характере или самоотверженности (единственных своих козырях) противостоять очень крепкой английской команде. "Лестер" давно не побеждал, выглядел голодным и жадным за викторией, конечно, хотел добиться успеха в своем дебютном матче в Лиге Европы. Потенциально, "лисы" явные фавориты Группы "G", на поле этой команды всем придется крайне сложно. Для подопечных Скрипника теперь главное провести работу над ошибками и подготовиться к играм с "Брагой" и АЕКом, которые и определят вторую команду в квартете. Главные матчи Лиги Европы 2002/21 для бронзового призера УПЛ еще впереди.
Подробный отчет о матче ожидайте чуть позже.
Лига Европы. Группа G. Первый тур
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
Лестер Сити (Англия) - Заря Луганск (Украина) 3:0
Голы: Мэддисон 29, Барнс 45, Ихеаначо 67
Лестер: Шмайхель - Кастань (Джастин 82), Фофана, Эванс (Морган 81), Фухс - Менди - Мэддисон (Ундер 65), Тилеманс (Чаудри 71), Прат, Барнс - Ихеаначо (Перес 71).
Заря: Шевченко - Фаворов (Руфати 76), Вернидуб, Цвек, Хомченовский (Цыганикс 76) - Иванисеня - Юрченко, Кочергин (Гринь 85) - Назарина - Лунев (Перович 65), Кабаев (Гладкий 65).
Предупреждения: Тилеманс 12 - Кабаев 26, Вернидуб 77
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