Ноль из трех. Безнадежная статистика Зари в матчах против английских команд

"Заря" в матче первого тура группового раунда Лиги Европы 2020/21 сыграла против "Лестера" и потерпела поражение 0:3. Этот результат определил неудачную серию луганчан в противостояниях с представителями АПЛ.

В сезоне 2015/16 луганчане дважды противостояли МЮ в группе Лиги Европы и потерпели два поражения 0:1 и 0:2. Таким образом, в трех матчах с английскими соперниками – три поражения, ни одного забитого и шесть пропущенных. Надо добавить, что ни один украинский клуб еще не побеждал на полях Англии.

В этом сезоне состоится и четвертый матч "Зари" против представителей Англии. Третьего декабря луганчане примут "Лестер" дома во втором круге группового этапа Лиги Европы.