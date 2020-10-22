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Ноль из трех. Безнадежная статистика Зари в матчах против английских команд
В этом сезоне будет и четвертая попытка
"Заря" в матче первого тура группового раунда Лиги Европы 2020/21 сыграла против "Лестера" и потерпела поражение 0:3. Этот результат определил неудачную серию луганчан в противостояниях с представителями АПЛ.
В сезоне 2015/16 луганчане дважды противостояли МЮ в группе Лиги Европы и потерпели два поражения 0:1 и 0:2. Таким образом, в трех матчах с английскими соперниками – три поражения, ни одного забитого и шесть пропущенных. Надо добавить, что ни один украинский клуб еще не побеждал на полях Англии.
В этом сезоне состоится и четвертый матч "Зари" против представителей Англии. Третьего декабря луганчане примут "Лестер" дома во втором круге группового этапа Лиги Европы.
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