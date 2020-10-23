Игрок Лестера Джеймс Мэддисон: В ромбе у Зари играло несколько хороших исполнителей

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон прокомментировал победу в 1-м туре ЛЕ над " Зарей " (3:0).

Я пропустил старт сезона, так что вернуться на поле, еще и в еврокубковом матче - большое удовольствие.

Тяжело, когда ты травмирован, даже если пропускаешь десять дней или неделю. Это делает вечера, вроде сегодняшнего, еще более важными. Это был замечательный вечер.