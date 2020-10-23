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Игрок Лестера Джеймс Мэддисон: В ромбе у Зари играло несколько хороших исполнителей
Луганчане контролировали игру первые 15 минут
Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон прокомментировал победу в 1-м туре ЛЕ над "
Я пропустил старт сезона, так что вернуться на поле, еще и в еврокубковом матче - большое удовольствие.
Тяжело, когда ты травмирован, даже если пропускаешь десять дней или неделю. Это делает вечера, вроде сегодняшнего, еще более важными. Это был замечательный вечер.
Я не просматривал большое количество матчей наших соперников. Мы посмотрели несколько видео "Зари", они играли очень хорошо.
В первые 15-20 минут они контролировали игру, владели мячом. В ромбе в центре поля у них играло несколько хороших футболистов.
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