Юрченко сообщил, что сказал наставник Зари в раздевалке после поражения в ЛЕ

Полузащитник " Зари " Владлен Юрченко рассказал ТК Футбол о поражении в первом туре Лиги Европы от "Лестера" (0:3).

- Что сказал тренер после матча?

- Сказал, чтобы не переживали. Надо настраиваться на следующий матч. Времени скучать нет. Разбирать матч с "Лестером" будем разбирать позже.

- Счет справедлив?

- Первые 30 минут была равная игра с нашим незначительным перевесом. Были моменты, мы не смогли забить - они свой момент забили.

Мы могли сравнить - не сравняли, зато получили второй. Немного трудно уже на выезде со счетом 0:2, когда игра более-менее ровная, но мы пропускаем необязательные голы.