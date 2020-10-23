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Юрченко сообщил, что сказал наставник Зари в раздевалке после поражения в ЛЕ
От англичан
Полузащитник "
- Что сказал тренер после матча?
- Сказал, чтобы не переживали. Надо настраиваться на следующий матч. Времени скучать нет. Разбирать матч с "Лестером" будем разбирать позже.
- Счет справедлив?
- Первые 30 минут была равная игра с нашим незначительным перевесом. Были моменты, мы не смогли забить - они свой момент забили.
Мы могли сравнить - не сравняли, зато получили второй. Немного трудно уже на выезде со счетом 0:2, когда игра более-менее ровная, но мы пропускаем необязательные голы.
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