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Юрченко сообщил, что сказал наставник Зари в раздевалке после поражения в ЛЕ

Лига Европы
(4 голосов)

От англичан

Юрченко сообщил, что сказал наставник Зари в раздевалке после поражения в ЛЕ
Новина українською

Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко рассказал ТК Футбол о поражении в первом туре Лиги Европы от "Лестера" (0:3).

- Что сказал тренер после матча?

- Сказал, чтобы не переживали. Надо настраиваться на следующий матч. Времени скучать нет. Разбирать матч с "Лестером" будем разбирать позже.

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- Счет справедлив?

- Первые 30 минут была равная игра с нашим незначительным перевесом. Были моменты, мы не смогли забить - они свой момент забили.

Мы могли сравнить - не сравняли, зато получили второй. Немного трудно уже на выезде со счетом 0:2, когда игра более-менее ровная, но мы пропускаем необязательные голы.

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В статье: Заря (Луганск) Лига Европы Владлен Юрченко
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Комментарии (5)
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С.Карпович. (Ланівці)
23.10.2020 в 09:03
Цікаво що після того Кварцяний сказав би,бо Скрипник вчора,коли камера його показувала,збирався плакати.
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0
-2
Footballhead (м. Чернігів)
23.10.2020 в 09:10
Кварцяний навіть не тренер, до чого тут це чепушило?
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+1
0
lui87ivanov (Запорожье)
23.10.2020 в 08:39
Показывать на чёрное и утверждать, что это белое - могут только черно-белые. Позор !!!
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0
-2
Hanter44 (Baburka)
23.10.2020 в 08:23
Я не ошибаюсь? Это та команда о которой когда то говорили :"МУЖИКИ"?
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+2
-3
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
23.10.2020 в 09:15
Это оба папки твои были
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0
0


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