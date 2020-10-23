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Наиграли на свой гол. Бабич выделил, в чем Заря была лучше чем Лестер

Лига Европы
(1 голосов)

Луганчане не отходили от своей игры

Наиграли на свой гол. Бабич выделил, в чем Заря была лучше чем Лестер
Новина українською

Экс-тренер "Мариуполя" Александр Бабич в разговоре с ТК Футбол прокомментировал поражение луганчан от английского "Лестера" в 1 туре ЛЕ 0:3.

Если брать игру в целом, то мы наиграли как минимум на гол - у "Зари" были моменты. Мы понимаем, что игроки "Лестера" по классу выше - и это отразилось.

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Но тем не менее порадовало то, что "Заря" не отходила от своей игры и компактно, агрессивно даже вверху прессинговала - бросилось в глаза именно то, что луганчане прессинговали больше чем "Лестер".

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В статье: Заря (Луганск) Лига Европы Александр Бабич Лестер Сити
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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
23.10.2020 в 08:39
А ще вони аут добре викидували...
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