Наиграли на свой гол. Бабич выделил, в чем Заря была лучше чем Лестер

Экс-тренер "Мариуполя" Александр Бабич в разговоре с ТК Футбол прокомментировал поражение луганчан от английского "Лестера" в 1 туре ЛЕ 0:3.

Если брать игру в целом, то мы наиграли как минимум на гол - у "Зари" были моменты. Мы понимаем, что игроки "Лестера" по классу выше - и это отразилось.