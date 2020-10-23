Хавбек Зари Юрченко отметил особенности игры с Лестером

Атакующий полузащитник, верхняя часть ромба луганской " Зари ", Владлен Юрченко, в разговоре с ТК Футбол высказался о поражении от английского "Лестера" 0:3 на старте Лиги Европы.

- "Заре" моментами было сложно выходить из-под прессинга. Вы часто играли через вратаря. Это было спланировано?

- Мы знали, разбирали, смотрели, как они прессингуют. У нас есть много вариантов выхода из-под прессинга. Мы это тренируем, нам уже не надо объяснять, как выходить. Смотрим уже по ситуации. В футболе все меняется - один раз они бегут так, другой раз - иначе.

Мы должны знать, кому открываться, как выходить. Где-то удавалось, где-то было трудно. Третий гол - это уже такое, индивидуальная ошибка. Но все равно мы пытались играть в свой футбол, не отходили от принципов. Так и будем стараться играть.