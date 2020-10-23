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Спасение канониров под занавес встречи. Рапид – Арсенал 1:2. Обзор матча и видео голов
Команды Артеты выглядит крайне неубедительно
Лондонский "Арсенал" встречался в рамках первого тура группового раунда Лиги Европы с венским "Рапидом". Хозяева продержались в первом тайме, а во втором даже умудрилась открыть счет. Артета заменами встряхнул свой коллектив и вытащил абсолютно блеклый поединок.
Смотрите видеообзор матча 1-го тура группового раунда ЛЕ "Рапид" – "Арсенал".
Вена. "Альянц".
Голы: Фунта (51) – Луиз (70), Обамеянг (74)
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