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Спасение канониров под занавес встречи. Рапид – Арсенал 1:2. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
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Команды Артеты выглядит крайне неубедительно

Спасение канониров под занавес встречи. Рапид – Арсенал 1:2. Обзор матча и видео голов
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Лондонский "Арсенал" встречался в рамках первого тура группового раунда Лиги Европы с венским "Рапидом". Хозяева продержались в первом тайме, а во втором даже умудрилась открыть счет. Артета заменами встряхнул свой коллектив и вытащил абсолютно блеклый поединок.

Смотрите видеообзор матча 1-го тура группового раунда ЛЕ "Рапид" – "Арсенал".

Вена. "Альянц".

"Рапид" – "Арсенал" 1:2

Голы: Фунта (51) – Луиз (70), Обамеянг (74)

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В статье: Арсенал (Лондон) Лига Европы Рапид (Вена)
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