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Селтик - Милан 1:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Селтик - Милан, 22 октября 2020, Лига Европы
Вашему вниманию видео обзор встречи самых титулованных команд на групповом этапе Лиги Европы - шотландского Селтика и итальянского Милана. Россонери решили задачу на игру практически в первом тайме, когда отличились Крунич и Диас. Эльюнусси после перерыва сократил отставание, однако норвежский новичок Милана Хауге поставил точку.
Лига Европы. Первый тур
Селтик - Милан 1:3
Голы: Эльюнусси 76 - Крунич 14 Диас 42 Хауге 90 + 2
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