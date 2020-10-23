  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Селтик - Милан 1:3. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Селтик - Милан 1:3. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Селтик - Милан, 22 октября 2020, Лига Европы

Селтик - Милан 1:3. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор встречи самых титулованных команд на групповом этапе Лиги Европы - шотландского Селтика и итальянского Милана. Россонери решили задачу на игру практически в первом тайме, когда отличились Крунич и Диас. Эльюнусси после перерыва сократил отставание, однако норвежский новичок Милана Хауге поставил точку.

Лига Европы. Первый тур
Селтик - Милан 1:3
Голы: Эльюнусси 76 - Крунич 14 Диас 42 Хауге 90 + 2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Селтик (Глазго) Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...