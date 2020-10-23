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Тоттенхэм - ЛАСК 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Тоттенхэм - ЛАСК, 22 октября 2020, Лига Европы
Вашему вниманию видео обзор матча Тоттенхэм - ЛАСК в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Жозе Моуриньо выставил резервный состав, однако это не помешало шпорам получить крупную победу. В первом тайме отличился Лукас Моура, а Гарет Бэйл заставил ошибиться центрбэка ЛАСК. Точку поставил Сон Хин Мин, который вышел на замену.
Лига Европы. Первый тур
Тоттенхэм - ЛАСК 3:0
Гол: Лукас 17 Андраде 27 аг, Сон Хин Мин 84
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